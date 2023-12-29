Почти 160 ракет и дронов: мир должен отреагировать на террор России, — Зеленский (видео)

Президент Украины сказал, что в результате действия России были разрушены или повреждены более 100 частных домов, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, множество торговых и складских помещений.

Россия применила почти 160 ракет и дронов во время атак на Украину 29 декабря. Мир должен отреагировать на это. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении к украинцам.

По его словам, на данный момент продолжается спасательная операция в городах Украины, где были зафиксированы попадания ракет, падения обломков.

"Наши воины сбили большинство из них – разные типы ракет и "шахеды". Мишени уже для России привычны – более 100 частных домов разрушены или повреждены, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений", — заявил президент.

Глава государства также сказал, что многие мировые лидеры сегодня уже заявили о поддержке Украины и украинцев. Воины противовоздушной обороны проделали много работы.

"Наши воины противовоздушной обороны сегодня сделали многое. С учетом того, что российские террористы специально старались обойти нашу защиту. И мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну назад – к этим подонкам, домой, в Россию, откуда она и пришла", — заявил Зеленский.

Отметим, что СМИ подсчитали, что ночью и утром 29 декабря ВС РФ атаковали Украину, выпустив 158 воздушных целей. В общем Россия запустила по Украине:

36 дронов типа Shahed-136/131;

не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

8 крылатых ракет Х-22/Х-32;

14 баллистических ракет С-300/С-400/"Искандер-М";

5 аэробаллистических ракет "Кинжал";

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну ракету Х-59.

Напомним, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу после массированного обстрела РФ. По его словам, ставки этой борьбы выходят далеко за пределы Украины, ведь они влияют на весь Альянс, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

Также глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон передаст Киеву сотни ракет ПВО. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин сейчас проверяет оборону Украины и готовность Запада ее поддерживать.