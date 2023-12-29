Накопили ракеты: как в РФ изменилась тактика массированных обстрелов (видео)

В прошлом году россияне выпустили по Украине более 1000 ракет и им нужно было время, чтобы восстановить это количество. Теперь они снова могут их запускать, говорит журналист военного отдела Фокуса Александр Матвиенко.

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Под массовый обстрел попало несколько городов Украины. Оккупанты постоянно пытаются найти новую тактику ударов. Об этом на Youtube-канале Фокуса рассказал журналист военного отдела Фокуса Александр Матвиенко.

Он также ссылается на информацию от представителя Воздушных сил Юрия Игната, который сообщил, что оккупанты запустили по Украине ракеты Х-22. С начала широкомасштабного вторжения враг запустил уже более 300 таких ракет и ни одну из них не удалось перехватить.

"Ракета Х-22 заходит на цель по баллистической траектории и летит со скоростью более 4 тыс. км/ч, — акцентирует Александр Матвиенко, — Это чрезвычайно сложная цель для перехвата, поэтому с ней может справиться только Patriot или SMPT, которые у нас есть, однако информации о сбивании пока не было".

Ракета Х-22 была разработана еще в СССР для поражения авианосцев, поэтому там огромная взрывная часть, которая составляет примерно 900-950 кг, отмечает журналист. По его словам, такие ракеты имеют чрезвычайно низкую точность и еще во времена СССР было известно, что примерно половина этих ракет попадает в радиус 500-600 метров. Это означает, что ракета летит не в авианосец, а просто в его направлении. Попадание в цель является низковероятным, говорит Александр Матвиенко.

Подобный массированный ракетный обстрел повторяет прошлогоднюю ситуацию, когда накануне Нового года оккупанты так же массово обстреляли Украину, а потому Россия не отказалась от планов постоянно терроризировать всю территорию Украины, отмечает журналист. По его словам, активность этого обстрела демонстрирует, что раньше у них просто закончились такие ракеты, ведь официальные данные свидетельствовали, что у россиян очень много ракет С-300 и С-400, но ограниченное количество ракет Х-101, Х-555, Х-59 и других.

"В прошлом году россияне выпустили по Украине более 1000 ракет и им нужно было время, чтобы восстановить это количество и накопить ресурсы для новых залпов, — говорит Александр Матвиенко, — Скорее всего, сейчас ситуация дошла до того, что оккупанты могут снова запускать сразу десятки ракет вместе с Шахедами, а все это усложняет работу украинской ПВО".

Западные партнеры помогают Украине усиливать ПВО, и здесь стоит вспомнить проект FrankenSAM, для которого используются советские зенитные комплексы, модернизируемые под современные западные ракеты, отмечает журналист. Официально уже известно о переоборудовании ЗРК "Бук", который получил ракеты SeaSparrow, а также передаются системы IRIS-T и немецкие ВСУ Gepard, которые очень эффективны против беспилотников.

По мнению Александра Матвиенко, оккупанты могут вернуться к предыдущей тактике, когда они атаковали Украину почти ежедневно сразу десятками ракет. Журналист говорит, что западные санкции не смогли полностью исключить производство ракет в РФ. Следует помнить, что ракет типа С-300 и С-400 у оккупантов тысячи, и именно ими они атаковали Харьков 29 декабря.

Ранее оккупанты применяли преимущественно дроны-камикадзе Шахед, отмечает Александр. Но сейчас, по его словам, не исключено, что россияне будут наносить удары одновременно и ракетами и Шахедами, чтобы наносить Украине как можно больший вред. Под Новый год не исключены новые залпы.

Ранее Фокус писал, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ответ за ночной обстрел Украины не заставит себя ждать. Он заверил, что Кремль не получит желаемого эффекта от массированной атаки по украинским городам.