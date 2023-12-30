ВСУ имеют успехи возле Бахмута: какие территории удалось вернуть (карта)

Позиционные бои между украинскими и российскими военными продолжались в районе Богдановки, Хромового и Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете за 29 декабря.

"Украинские силы недавно продвинулись на северо-восток от Бахмута", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 27 декабря украинские военные продвинулись на юг от Спорного, что в 27 километрах от Бахмута. Однако 28 декабря российский военкор сообщил, что россияне незначительно продвинулись к югу от Спорного. По его словам, "туман войны" омрачает ситуацию возле Северска, однако нет никаких признаков крупных наступательных операций обеих сторон на этом направлении.

Аналитики отметили, что геолокационные кадры подтверждают, что российские военные ранее продвинулись вблизи Бахмута, тогда как 29 декабря в этом районе ВСУ и ВС РФ продолжали позиционные бои. Снимки от 8 декабря указывают на то, что ранее российские оккупанты продвинулись на восток от Григорьевки, что в 9 километрах от Бахмута.

29 декабря российские военные отметили, что армия РФ продвинулись вблизи Богдановки и Андреевки. Также по данным украинской и российской сторон, позиционные бои продолжались в районе Богдановки, Хромового и Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Бахмутское направление

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 28 декабря сообщили, что российские военные незначительно продвинулись у Спирного и атаковали у Веселого, однако безуспешно. По словам руководителя пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, под Бахмутом снизилась интенсивность боев.

22 декабря заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й ОШБр Алексей Тарасенко заявил, что на фронте наблюдается нехватка качественного личного состава. Он отметил, что этот вопрос стоит острее, чем проблема с боеприпасами.