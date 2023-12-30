РФ атаковала модернизированными Х-101: обозреватель рассказал, что враг установил на ракету (видео)

Оккупанты пытались повысить применение дозвуковых ракет с конца 2022 года. Украинская ПВО без усилий сбивала Х-101/555 с начала полномасштабного вторжения, рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что модернизированная ракета Х-101/555, которую враг запустил во время атаки по Украине, не является новым "чудо-оружием". Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он отметил, что 29 декабря было опубликовано видео, на котором дозвуковая крылатая ракета Х-101/555 отстреливала тепловые ловушки во время полета над территорией Украины.

"У многих сразу возникло много вопросов по этому поводу, мол, это, что, новая "wunderwaffe" (переводится с немецкого как "чудо-оружие", — ред.) ракета у россиян появилась? Нет", — сказал он.

Коваленко подчеркнул, что не нужно создавать ажиотаж из того, что того не стоит, ведь это может помогать и российской пропаганде, которая начала восхищаться творением своих "кулибиных", в частности ссылаясь на удивленные возгласы украинцев.

По словам эксперта, с конца 2022 года россияне пытались повысить применение своих дозвуковых ракет, которые являются основной их компонентой тактического и стратегического уровня, однако которые украинская ПВО сбивала без особых усилий с начала полномасштабного вторжения.

Он отметил, что оккупантам "ничего умнее в голову не пришло", поэтому они установили на ракеты Х-101/555 систему отстрела ловушек Л-504 862-4-22.

"По идее, отстрел ловушек осуществляется при входе ракеты в зону с эшелонированной ПВО, или когда система предупреждения об облучении РЛС сигнализирует об угрозе, за счет чего срабатывает отстрел", — пояснил он.

Коваленко рассказал, что также на Х-101/555 устанавливают дополнительную систему оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам "Отблеск-У", которая повышает точность ракеты с помощью наведения на основе сопоставления контуров местности и базы ее визуальных изображений.

Он добавил, что пока трудно сказать, как это помогает вражеским ракетам прорывать украинскую противовоздушную оборону, поскольку 29 декабря 87 из 90 ракет Х-101/555 были сбиты.

ВС РФ атаковали Украину модернизированными ракетами Х-101/555

29 декабря российские военные для ударов по Украине использовали модернизированные крылатые ракеты X-101. По словам военного ВСУ и специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", враг оснастил ракеты технологией для отвлечения радаров наведения средств противовоздушной обороны. Он отметил, что отстрел происходит шесть раз по четыре ловушки на последних километрах до цели.

Напомним, утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью ракет. Звуки взрывов слышали жители Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы, Львова и Киева. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал почти всем, что имеет в своем арсенале. Зато командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук отметил, что оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей, из которых 114 были уничтожены.