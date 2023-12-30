Почти "увидела": ракета РФ в Польше "интересовалась" дислокацией ЗРК Patriot, — эксперты

В местности, куда залетела российская ракета, находились подразделения армий США и Германии, отметили эксперты. Ракету не сбили и она стала демонстрацией силы Кремля.

Российская ракета, которая во время массированной атаки 29 декабря проникла на территорию Польши, побывала в месте дислокации немецко-польского ЗРК Patriot. Кроме того, рядом расположена военная база США и небольшой учебный аэродром. Об особой траектории ракеты РФ рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты указали, что ракету РФ заметили в районе населенного пункта Вулька-Лабунская — в 7 км от города Замость в Люблинском воеводстве. Примечательно то, что она проникла на расстояние около 45 км от польско-украинской границы, и ее польская армия, похоже, не смогла сбить, говорится в заметке.

Ракета РФ проникла в Люблинское воеводство в Польша Фото: Defense24 На какое расстояние в Польше проникла ракета РФ 29 декабря Фото: Google Maps

Между тем именно возле Замостья до ноября 2023 года дислоцировался комплекс Patriot, установленный Бундесвером для защиты воздушного пространства над Польшей. Точные координаты известны, поскольку в соцсети X опубликовали сообщение о завершении дежурства этой системы ПВО. Российская ракета пролетела именно там, где стоял комплекс.

Еще один объект, который мог заинтересовать россиян — это военная база США, расположенная возле Замостья. В этом населенном пункте есть аэродром, где проходит обучение 82-я воздушно-десантная дивизия американской армии. Эксперты пишут, что, вероятно, это также могло "заинтересовать" ракету РФ.

Представители Вооруженных сил Польши заявляют, что "видели" ракету и даже подняли в воздух истребители F-16. Однако ракету не сбили, напомнили эксперты. Этот инцидент — второй с начала войны в Украине. Предыдущее чрезвычайное происшествие произошло весной 2022 года — тогда ракета Х-55 пролетела 450 км, добралась до Быдгоща и ее также не ясно, сбили ли ее.

В итоге на портале указывают, что РФ могла продемонстрировать свою силу, показав, как свободно приближается к базам США и Германии. С другой стороны, ситуация свидетельствует о том, что Польша, возможно, не способна справиться с таким видом угрозы.

Обстрел 29 декабря 2023 года — детали

Отметим, 29 декабря во время массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ по Украине на территории Польши заметили неизвестный летающий объект. Позже польские власти предположили, что это могла быть ракета: в связи с чрезвычайным происшествием силы ПВО перевели в состояние готовности. Президент Польши Анджей Дуда собрал заседание Совбеза и заслушал объяснения военных. Чиновники заявили, что ракета была российская — ее заметили на радарах и следили, как она три минуты маневрировала. Также сообщили, что в момент угрозы к точке проникновения прислали истребители F-16.

Между тем украинские силы ПВО сбили почти 80% российских ракет и дронов, которые угрожали украинцам. Однако в результате удара РФ погибло 30 украинцев, есть разрушения в крупнейших городах Украины.