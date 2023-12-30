Обстрел Белгорода: в МИД РФ обвинили в ударах Великобританию и США

Удары по Белгороду пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала "агонией" и "кровавым преступлением". Кроме этого Москва будет инициировать обсуждение обстрела города на Совбезе ООН.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила "киевский режим", а также британских и американских "консультантов" в обстреле Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В МИД России заявили, что "киевский режим снова показал свое нацистское нутро". Обстрел Белгорода Мария Захарова назвала очередным "кровавым преступлением". Она утверждает, что город был атакован из реактивной артиллерии. Под удар попал центр Белгорода.

Мария Захарова утверждает, что к организации ударов якобы причастны британские и американские консультанты. Они регулярно "подстрекают" украинскую власть к кровавым преступлениям. Российский дипломат говорит, что обстрелы оккупированных регионов Украины, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей вместе с Крымом являются свидетельством "агонии режима Зеленского" (Россия считает перечисленные регионы своими).

Россия планирует обсудить обстрел Белгорода на Совбезе ООН, в том числе из-за якобы использования Украиной кассетных боеприпасов, которые запрещены в большинстве стран мира. Однако стоит заметить, что не в РФ. Также Захарова призвала мир отреагировать на "жестокий теракт", а тишина будет воспринята пособничеством.

Напомним, Фокус собрал, что известно об обстреле российского Белгорода. Российская ПВО перехватила около 20% целей.

30 декабря в Минобороны РФ обвинили Украину в обстреле Белгорода из РСЗО "Ольха" и чешской Vampire.