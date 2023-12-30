Обстрел Харькова: оккупанты попали ракетой в отель Kharkiv Palace (фото)

Среди пострадавших один иностранец, который работает журналистом. По данным харьковской мэрии, все удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Российские оккупанты вечером 30 декабря запустили по Харькову 6 ракет. Один из боеприпасов от С-300 попал в центр города в отель Kharkiv Palce. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что обстрел произошел из Белгородской области. В результате удара ракет С-300 повреждены отель Kharkiv Palace и жилой дом по улице Гиршмана. Один из пострадавших журналист иностранец.

По данным Харьковской ОВА, ВС РФ ударили по Харькову сразу 6 ракетами по центру города. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что под удар попали лечебные учреждения, многоквартирные дома, магазины, общественные места и транспорт. В Харьковской ОГА отмечают, что под ударом были исключительно гражданские объекты. На местах атак работают все необходимые службы.

Также мэр города Игорь Терехов подтвердил, что "прилет" зафиксирован в жилой дом в центре города. Зафиксированы серьезные разрушения и пожар. Подробности должны объявить позже. По состоянию на 20:35 известно о 16 пострадавших, среди которых пятеро доставлены в больницу.

Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace Оккупанты обстреляли Kharkiv Palace

Местные телеграм-каналы опубликовали фотографии поврежденного отеля Kharkiv Palace.

Напомним, 30 декабря оккупанты атаковали центр Харькова. Было зафиксировано не менее 6 ударов.

Предыдущий обстрел Харькова состоялся 29 декабря. Город атаковали более 20 ракетами С-300 и Х-22.