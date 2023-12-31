Россия снова атаковала Харьков: в городе начались пожары из-за вражеских БПЛА (фото)

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко сказал, что один из дронов попал в жилое здание, еще один беспилотник попал в здание социальной инфраструктуры.

В ночь на 31 декабря Россия атаковала Харьков дронами-камикадзе Shahed. В результате действий оккупантов в городе начались пожары, о чем сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, есть попадание в несколько жилых домов в центре Харькова.

"Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет предоставлена", — заявил Терехов.

Позже глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что один из дронов попал в жилое здание, еще один беспилотник попал в здание социальной инфраструктуры. Информации о погибших и раненых в настоящее время нет. Над городом были сбиты еще несколько вражеских беспилотников.

По словам журналистов, всего в городе прозвучало пять взрывов. Воздушная тревога была оглашена в Харькове в 00:03 ночи.

Кроме того, в сети также показали фото одного из пожаров.

Напомним, 30 декабря оккупанты атаковали центр Харькова. Было зафиксировано не менее 6 ударов.

Позже стало известно, что оккупанты попали ракетой в отель Kharkiv Palace. Среди пострадавших один иностранец, который работает журналистом. По данным харьковской мэрии, все удары пришлись по гражданской инфраструктуре. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что "прилет" зафиксирован в жилой дом в центре города. Зафиксированы серьезные разрушения и пожар.