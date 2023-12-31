Удар по Kharkiv Palace: в полиции назвали тип ракеты, которую использовали россияне

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко сказал, что в гостинице на момент удара было заселено 34 номера, однако неизвестно количество людей, которые находились в здании.

Следствия смогло установить тип ракеты, которой россияне ударили по отелю Kharkiv Palace в Харькове 30 декабря. Об этом рассказал глава Харьковской областной полиции Владимир Тимошко журналистам "Суспільного".

По его словам, ВС РФ атаковали город ракетами "Искандер-М".

"Россияне попали по зданию отеля Kharkiv Palace и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами "Искандер-М"", — сказал Тимошко.

Он также отметил, что в отеле были заселенные номера, однако неизвестно количество людей, которые находились в здании во время воздушной атаки.

"Известно, что в гостинице было заселено 34 номера, но какое количество гостей находилось во время атаки, еще не подсчитали", — сообщил Тимошко.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что попадание в Kharkiv Palace пришлось на 12 этаж. По его словам, после первых попаданий люди успели спуститься в укрытие, поэтому только два человека имеют легкие ранения.

Ранее сообщалось, 30 декабря оккупанты атаковали центр Харькова. Было зафиксировано не менее шесть ударов.

Позже стало известно, что оккупанты попали ракетой в отель Kharkiv Palace. Среди пострадавших оказался один иностранец, который работает журналистом. По данным харьковской мэрии, все удары пришлись по гражданской инфраструктуре. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что "прилет" зафиксирован в жилой дом в центре города. Зафиксированы серьезные разрушения и пожар.