Возле разрушенной ракетой многоэтажки в Одессе зажгли новогоднюю елку (фото)

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что несмотря на то, что елка на фоне руин выглядит жутко, она является символом жизни. Он выразил уверенность в том, что тяга к жизни поборет все.

После ракетного обстрела Одессы 29 декабря, когда один из снарядов попал в многоэтажку и спровоцировал пожар со второго по пятый этажи, убил двух людей и еще 10 ранил, жители квартала нарядили новогоднюю елку и зажгли на ней гирлянду. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба ГСЧС в Одесской области. На снимке видно, что елка стоит рядом с разрушенной детской площадкой.

"Пострадавшие сегодня от обстрелов жители включили гирлянду на елке, которая стоит в самом центре изуродованного внутреннего двора многоэтажек. Такую жажду жизни и победы света над тьмой имеют только наши люди, только украинцы! Свет победит! Жизнь победит!" – говорится в публикации.

Елка в разрушенном дворе символизирует новые надежды Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

В комментариях пользователи поддержали спасателей.

"Внутри бед и разрушений проигрывается свет надежды и воли. Это поразительное выражение воли и отсутствия отчаяния. Пусть эта световая точка будет символом силы и возрождения для пострадавших", "Справимся со всем. Нас не сломать. Надо держаться и поддерживать друг друга", "Будем жить", – пишут люди под публикацией.

В комментариях пользователи не унывают

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал поступок одесситов.

"Жутко от той елки, но она является символом жизни. Это напоминает нам, что вражеских обстрелов стоит ожидать сегодня, в новогоднюю ночь, два следующих дня и, в конце концов, пока не закончится война. Но тяга к жизни поборет все. Пожалуй, это главный. итог этого календарного года. Сегодня мы выстояли и должны выжить в следующем году. Украинцы должны достичь победы, о которой так мечтали жители того дома, что пострадал он обстрела россиян. Нам нужно выстоять, чтобы следующая елка была не такой грустной, как сегодня", – заявил он.

Атака 29 декабря: что известно

Атака ВС РФ на Украину 29 декабря стала самой масштабной с начала войны. Россия атаковала Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одессу, Сумскую и Черкасскую области ракетами и дронами-камикадзе. Всего пострадали около 120 городов и сел, а также сотни гражданских объектов. По данным ВСУ, было запущено 122 ракеты разных типов и 36 дронов. Украинской ПВО удалось сбить 114 целей — 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, массированный ракетный обстрел включал пять синхронизированных по времени волн, призванных перегрузить систему ПВО и ПРО.

В Одессе погибли пять человек, причем о смерти раненого 77-летнего жителя города, ставшего пятой жертвой, сообщил накануне глава Одесской ОВА Олег Кипер.

На утро 31 декабря известно, что в результате атаки погибли 39 человек, 159 получили ранения разной степени тяжести, информирует "Громадське".

Ранее Фокус писал, что в Харькове водитель автобуса после ночного обстрела города вышел на рейс в костюме Святого Николая.