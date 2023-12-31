Все из-за подделок: в ГПСУ объяснили ужесточение пересечения границы Украины (видео)
В настоящее время, согласно законодательству, правила пересечения границы лицами мужского пола остались прежними, но ранее выезжавшие граждане уже столкнулись с трудностями при попытке выехать их Украины
В связи с тем, что мужчины, ранее беспрепятственно пересекавшие границу – например, многодетные или мужчины с инвалидностью, теперь сталкиваются с трудностями при выезде за территорию Украины, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подробно объяснил правила пересечения границы мужчинами от 18 до 60 лет. Об этом он рассказал в интервью изданию "ВВС Украина".
По его словам, в целом правила пересечения границы лицами мужского пола остались прежними.
Демченко отметил, что категории, на которых не распространяется запрет на выезд из страны, остаются неизменными, однако требования к соответствующим документам могут быть более строгими.
"Есть правила пересечения границы, они неизменны. Но учитывая, что участилось использование подделок, речь идет об усилении контроля", — объясняет он.
В связи с этим, согласно его словам, пограничный контроль может по своему усмотрению запросить дополнительные военно-учетные документы от ТЦК в дополнение к обычному набору документов. Они должны подтверждать факт отсрочки от мобилизации или освобождения от призыва со стороны соответствующих военных органов.
"Это может быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или записи об отсрочке в военно-учетных документах", — говорит Демченко.
Очередь на выезд на границе: что известно
Украинцы, которые сделали попытку выехать за границу, массово начали заявлять о проблемах с выпуском по системе "Шлях" мужчин, которые могут выезжать за границу. Подобные сообщения появились в Facebook-сообществах.
Пограничники якобы требуют у мужчин получить свежие военно-учетные документы от ТЦК.
Люди сообщают, что работа всех КПП на границе парализована.
Подчеркнем, что в настоящее время изменений в Правилах пересечения границы нет. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для издания ТСН подтвердил это.
Он отметил, что пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе и согласно с Правилами пересечения границы для граждан Украины, утвержденных Постановлением правительства 57.
В ГПСУ предоставили инфографику об очередях по состоянию на 09:30 31 декабря:
- на границе с Польшей всего своей очереди ожидают 385 авто;
- на границе с Румынией всего своей очереди ожидают 0 авто;
- на границе с Венгрией всего своей очереди ожидают 40 авто;
- на границе с Молдовой всего своей очереди ожидают 0 авто;
- на границе со Словакией всего своей очереди ожидают 65 авто.
Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что новый проект о мобилизации должны обсудить Генштаб ВСУ и представители соответствующих комитетов и Министерства финансов. Он отметил, что будет компромиссная версия, которая будет отличаться от того, что внесло правительство.
Ранее командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко ("Ролло") сообщил, что в Украине мобилизация идет плохо из-за коррупции и непонимания самой процедуры со стороны населения. По его словам, есть случаи, когда ТЦК забирают не тех людей, которые нужны на фронте.