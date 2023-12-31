Все из-за подделок: в ГПСУ объяснили ужесточение пересечения границы Украины (видео)

В настоящее время, согласно законодательству, правила пересечения границы лицами мужского пола остались прежними, но ранее выезжавшие граждане уже столкнулись с трудностями при попытке выехать их Украины

В связи с тем, что мужчины, ранее беспрепятственно пересекавшие границу – например, многодетные или мужчины с инвалидностью, теперь сталкиваются с трудностями при выезде за территорию Украины, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подробно объяснил правила пересечения границы мужчинами от 18 до 60 лет. Об этом он рассказал в интервью изданию "ВВС Украина".

По его словам, в целом правила пересечения границы лицами мужского пола остались прежними.

Демченко отметил, что категории, на которых не распространяется запрет на выезд из страны, остаются неизменными, однако требования к соответствующим документам могут быть более строгими.

"Есть правила пересечения границы, они неизменны. Но учитывая, что участилось использование подделок, речь идет об усилении контроля", — объясняет он.

В связи с этим, согласно его словам, пограничный контроль может по своему усмотрению запросить дополнительные военно-учетные документы от ТЦК в дополнение к обычному набору документов. Они должны подтверждать факт отсрочки от мобилизации или освобождения от призыва со стороны соответствующих военных органов.

"Это может быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или записи об отсрочке в военно-учетных документах", — говорит Демченко.

Очередь на выезд на границе: что известно

Украинцы, которые сделали попытку выехать за границу, массово начали заявлять о проблемах с выпуском по системе "Шлях" мужчин, которые могут выезжать за границу. Подобные сообщения появились в Facebook-сообществах.

Пограничники якобы требуют у мужчин получить свежие военно-учетные документы от ТЦК.

Жалобы в сети

Жалобы в сети

Жалобы в сети

Люди сообщают, что работа всех КПП на границе парализована.

Подчеркнем, что в настоящее время изменений в Правилах пересечения границы нет. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для издания ТСН подтвердил это.

Он отметил, что пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе и согласно с Правилами пересечения границы для граждан Украины, утвержденных Постановлением правительства 57.

В ГПСУ предоставили инфографику об очередях по состоянию на 09:30 31 декабря:

на границе с Польшей всего своей очереди ожидают 385 авто;

на границе с Румынией всего своей очереди ожидают 0 авто;

на границе с Венгрией всего своей очереди ожидают 40 авто;

на границе с Молдовой всего своей очереди ожидают 0 авто;

на границе со Словакией всего своей очереди ожидают 65 авто.

Информация о состоянии очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами Информация о состоянии очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами Информация о состоянии очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами Информация о состоянии очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами Информация о состоянии очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что новый проект о мобилизации должны обсудить Генштаб ВСУ и представители соответствующих комитетов и Министерства финансов. Он отметил, что будет компромиссная версия, которая будет отличаться от того, что внесло правительство.

Ранее командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко ("Ролло") сообщил, что в Украине мобилизация идет плохо из-за коррупции и непонимания самой процедуры со стороны населения. По его словам, есть случаи, когда ТЦК забирают не тех людей, которые нужны на фронте.