Киевлянину, отогнавшему горящий автомобиль с парковки, вручили награду (видео)

Мужчина рассказал, что увидел пожар из окна своей кухни и сразу же бросился на парковку. Он получил ожоги лица, но в больницу обращаться не стал.

29 декабря после массированного обстрела Киева со стороны ВС РФ соцсети облетело видео, где мужчина отгоняет горящий автомобиль с парковки в Святошинском районе столицы, чтобы уберечь от возгорания другие транспортные средства. Спустя несколько дней сотрудники Святошинского управления полиции посетили смельчака по имени Василий Андреевич и вручила ему благодарность от начальника полиции Киева и именные часы. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Гордимся смелостью наших украинцев. Людей, которые переживают друг за друга, победить невозможно", – отметили правоохранители.

Василий Андреевич получил именные часы Фото: Полиция Киева и благодарность он главы столичной полиции Фото: Полиция Киева

Фотограф Сергей Нужненко пообщался с героем, который во время происшествия получил ожоги. По словам Василия Андреевича, он выглянул в окно своей кухни, увидел пожар и подумал, что взорвалась газовая машина.

"А тут прихожу, и от этой машины моя загорелась. Позади меня она немножко начала гореть, машина моя. Я открыл, аккумулятор подсоединил, потому что отключаю его, и все. Вскочил в машины, оно темно, то я дверь открыл, чтобы видно было. Голову высунул и попер туда, к мойке. Сказали мне, к мойке отгони, там потушат", – рассказал киевлянин.

На вопрос о самочувствии неунывающий мужчина ответил:

"Нормально. Думаю, как восстанавливаться".

Он добавил, что отказался от помощи врачей, отметив, что у него лицо обожжено, а в остальном "все нормально".

"Если будет хуже, то пойду (к врачам)", – заявил Василий Андреевич.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил 1 января днем траура в Киеве. Ракетный обстрел столицы стал самым крупным по количеству жертв за все время войны. По состоянию на 31 декабря известно о 23 погибших в городе. Эту цифру назвал глава Киевской ГВА Сергей Попко.

В результате атаки в Шевченковском районе Киева были повреждены жилые дома, там вспыхнул пожар на территории гаражей, бизнес-центра и складских помещений.

Повреждения также зафиксированы в Подольском, Святошинском и Дарницком районах. Повреждения получила станция метро "Лукьяновская", однако спустя несколько часов возобновила свою полноценную работу.

Ранее Фокус писал, что Минобороны РФ оправдало свою атаку по Харькову.