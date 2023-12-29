Обстрел Киева: мужчина на горящем автомобиле спас других водителей от пожара (видео)

По словам киевлянина, он не жалеет о своем решении, хоть и получил сильные ожоги лица. Его поступок уберег другие транспортные средства от масштабного огня.

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Российские оккупанты утром 29 декабря атаковали Киев ракетами, что привело к пожарам в разных районах города. Один из мужчин, чей автомобиль начал гореть, принял решение вывезти его с парковки, чтобы никто больше не пострадал. В комментарии "Новини Live" он поделился своими эмоциями.

На видеоролике, который был опубликован в сети, можно увидеть, что автомобиль киевлянина стоял на одной из стоянок для автомобилей, куда упали осколки российских ракет.

Мужчина увидел, что его автомобиль начал гореть, поэтому быстро подбежал к нему и несмотря на огонь вывез его в другое место, тем самым обезопасив владельцев других машин.

После инцидента журналистам удалось связаться с киевлянином и взять у него комментарий по этому поводу. Он сразу отметил, что не боялся, ведь масштаб пожара мог сильно увеличиться.

"Я пришел, а тут уже машины сгорели. Сзади у меня только чуть-чуть начал гореть автомобиль. Вскочил в машину, было темно, я открыл дверь, высунул голову и поехал сразу", — делится эмоциями киевлянин.

На лице у мужчины можно увидеть сильные ожоги, однако от медицинской помощи он отказался, ведь не любит ходить по врачам.

О своем решении он не жалеет, ведь удалось спасти от большого пожара других владельцев автомобилей.

"Ну зачем, чтобы еще машины горели? Я взял и погнал машину к мойке. Чего я буду бояться? Честное слово", — продолжил рассказ водитель.

Напомним, 29 декабря российские оккупанты атаковали украинскую столицу и другие мирные города Украины. В результате двое человек погибли, а еще некоторых продолжают искать под завалами. Также было повреждено здание метро "Лукьяновская" и гражданская инфраструктура. Различные ранения получили как минимум 30 человек.