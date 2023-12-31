Удар по Kharkiv Palace: СМИ показали момент "прилета" российской ракеты (видео)

По данным главы Харьковской областной полиции Владимира Тимошко, в момент удара в отеле Kharkiv Palace было заселено 34 номера. Следствие установило, что ВС РФ использовали ракеты "Искандер-М".

Момент удара Вооруженных сил Российской Федерации по отелю Kharkiv Palace попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало медиа "Новини.LIVE Харків" 31 декабря.

На видео, снятом камерой авторегистратора, зафиксирован "прилет" российской ракеты по зданию отеля, который сопровождается яркой вспышкой.

Обстрел Харькова 30 декабря: что известно

Напомним, 30 декабря ВС РФ атаковали Харьков. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли более 6 ударов по центральной части города, повредив гражданскую инфраструктуру.

Позже чиновник сообщил, что по состоянию на 31 декабря известно о 28 раненых гражданах. В больницах области на стационарном лечении находятся 13 пострадавших от обстрелов оккупантов — 8 женщин и 5 мужчин.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что обстрел велся из Белгородской области РФ. По его словам, повреждены отель Kharkiv Palace и жилой дом по улице Гиршмана.

Глава Харьковской областной полиции Владимир Тимошко в комментарии "Суспільному" сообщил, что в момент удара в отеле Kharkiv Palace было заселено 34 номера. По его данным, ВС РФ атаковали город ракетами "Искандер-М".