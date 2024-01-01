Среди погибших военкор: в Донецке прогремели взрывы, что известно (фото, видео)

По информации местных жителей, в центральной части Донецка в канун новогодней ночи было достаточно громко.

Центр оккупированного Донецка попал под обстрел после полуночи по московскому времени, которое установили оккупационные власти. Об этом написали местные жители, которые публикуют видео и звуков взрывов в соцсетях, а также сообщили росСМИ.

По словам властей "ДНР", зафиксирован обстрел со стороны ВСУ в 00:15 по направлению населенного пункта Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Позже главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что обстрелу подверглись центр города, а также Калининский и Буденновский районы. В результате инцидента якобы есть семь раненых

Местные жители выложили кадры со звуками взрывов. Также очевидцы засняли работу ПВО РФ. Кроме того, в результате "прилета" начался пожар в центральной части города.

Украинские блогеры уточняют

В оккупированном Донецке, по неуточненной информации, во время обстрела погиб российский "военкор", есть раненные журналисты. Об этом вечером 31 декабря сообщил общественный активист и волонтер Сергей Стерненко.

Он назвал это "хорошими новостями" и подтвердил, что в Донецке было громко. Позже власти "ДНР" заявили, что ранения получили "военкоры" пропагандистского агентства Anna News.

Фото: Скриншот

Как пишет Игорь Лачен, автор телеграм-канала "Лачен пишет", "попраздновали и хватит. Говорят, что был военкором, минусов не вижу".

Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 31 декабря, оккупанты обстреляли территорию Украины. Для этого они применили 49 беспилотных летательных аппаратов "Шахед", 21 из которых был ликвидирован.

Кроме того, 30 декабря ВС РФ ударили по центру Харькова, в частности по отелю Kharkiv Palace, ракетами "Искандер-М". На момент российского удара в гостинице было заселено 34 номера.