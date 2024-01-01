Атака дронов по Львовской области: горит музей Шухевича и общежитие в Дублянах (фото)

По данным местных властей, информации о пострадавших в новогоднюю ночь во Львовской области пока нет.

В новогоднюю ночь российские оккупанты атаковали Львовскую область беспилотниками, обломки которых повредили крышу общежития в Дублянах и музей Романа Шухевича. Об этом сообщают телеграм-каналы председателя Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.

Как отмечают представители местной власти, предварительно обошлось без пострадавших.

"Белогорща. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС", — сообщил председатель Львовской ОВА.

Пожар в Музее Романа Шухевича Фото: Telegram Фото: Telegram

Он отметил, что спасатели продолжают тушить пожар, пострадавших нет. Однако, по словам председателя Львовской ОВ, сейчас во Львове громко.

Как свидетельствует мэр Львова Андрей Садовый, обломки попали в гражданский объект в городе.

"Во Львове — взрывы! Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой", — написал Садовый.

На 6 утра зафиксировано падение обломков БПЛА в одном из районов Львова — Дублянах, что стало причиной пожара на крыше общежития Львовскго национального университета природопользования.

"О пострадавших пока неизвестно", — уточнил мэр.

Фото: Telegram

И добавил, что этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти во Львове:

в университет в Дублянах, где 100 лет тому назад учился Степан Бандера;

в музей Романа Шухевича в Белогорще.

"Символично и цинично. Война за нашу историю", — заметил Садовый.

Дроновая атака РФ в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские оккупанты атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе — "шахедов". Запуски БПЛА осуществлялись с южного направления, а взрывы были слышны в нескольких регионах страны, включая Николаев, Одессу, Херсонскую область и район города Днепр.

Враг выпустил ночью по Украине более 60 "шахедов", отметила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что в зоне ответственности ОК "Юг" зафиксирован пролет более 60 дронов-камикадзе, более 50 из них были уничтожены силами ПВО.

В результате ночной российской атаки "шахедов" по Одессе в ночь на 1 января есть погибший и раненые. Пострадали 9 человек, из которых один погиб, трое госпитализированы. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Кроме того, враг ночью ударил по портовой инфраструктуре в Одесской области, возник пожар, который был быстро ликвидирован, поэтому никто не пострадал.

На Николаевщине в ночь на 01 января зафиксировали попадания. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

В воскресенье, 31 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". В течение дня направление движения вражеских БПЛА менялось. В командовании сообщали о присутствии БПЛА в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях.