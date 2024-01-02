ВС РФ массово атаковали Украину дронами Shahed: в регионах произошли пожары, детали (фото)

Во время массированной атаки взрывы прогремели по меньшей мере в двух регионах. Системы ПВО активно работали в Николаевской и Киевской областях, а обломки Shahed вызвали пожары.

В ночь с 1 на 2 января РФ запустила несколько волн дронов-камикадзе Shahed-136, которые угрожали Киеву, а также другим центральным и западным регионам страны. Российские беспилотники подлетали к столице с нескольких направлений, граждане сообщали о работе ПВО. О пусках дронов сообщили в Telegram-канале Воздушных сил.

Первые сообщения о старте движения "шахедов" в Telegram-канале Воздушных сил опубликовали в 21:40. Указывали, что беспилотники заметили над Харьковской и Днепропетровской областями: двигались на запад и север.

Позже сигнал воздушной тревоги распространился на другие области: в 23:30 в небе над Украиной зафиксировали пять групп дронов, из них две двигались в западном направлении, три — в направлении Киева. В 1:30 сигналы воздушной тревоги добрались до Винницкой, Полтавской и Черкасской областей. В 3:29 Воздушные силы предупредили об угрозе в Броварском районе под Киевом и возле Золотоноши в Черкасской области.

Дроны сумели добраться до Киевской области. В 3:19 сообщали о взрывах в столице и Киевской области.

В 6:20 Воздушные силы ВСУ сообщили об итогах российской атаки в ночь на 2 января. Враг запустил по Украине 35 ударных дронов, которые стартовали из Крыма (полигон на мысе Чауда) и из Приморско-Ахтарска (в Краснодарском крае РФ). Силы ПВО сбили все 35 российских ударных БПЛА.

Атака дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 января 2023 года Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночной обстрел РФ — детали

Отметим, в 3:30 мэр Киева Владимир Кличко сообщил о работе ПВО над столицей. По словам чиновника, обломок "шахеда" упал в Деснянском районе — к месту падения направились соответствующие службы. О пострадавших пока информации нет.

В 3:50 глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал сообщение, в котором говорилось о работе спасательных служб в регионе. О последствиях российской атаки других деталей чиновник не привел.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрывах в городе и отметил, что они связаны с активной работой ПВО.

"Есть возгорание на территории города в результате падения обломков БпЛА. Подробности — утром", — написал Сенкевич в своем Telegram-канале.

Главы других регионов, над которыми пролетали "шахеды" — Черкасской, Кировоградской и т.д. — публиковали сообщения о начале и завершении воздушной тревоги. О работе ПВО чиновники не заявляли.

Россия в первые дни 2024 года продолжает массово запускать дроны по Украине. В частности, в ночь на 1 января Воздушные силы насчитали в воздухе 90 беспилотников. Из них 85 были сбиты. Предыдущая массовая атака состоялась 29 декабря — в тот день россияне ударили несколькими видами ракет и беспилотников. Звуки взрывов слышали в шести крупнейших городах страны — в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Запорожье. Также взрывалось в Конотопе в Черкасской области. Местные военные администрации сообщали о раненых и погибших: в первые часы после атаки стало известно о 18 украинцах, убитых россиянами.

В Национальной полиции Украины сообщили, что атака 29 декабря унесла жизни около 30 граждан, еще 150 получили ранения. Кроме того, в Киеве, где произошло попадание обломков в Шевченковском районе, продолжают доставать тела погибших — по состоянию на 1 января их уже 28 человек. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице объявлен траур из-за жертв российского обстрела