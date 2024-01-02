Ночью сбили 100% "шахедов": в ВСУ рассказали о тактике российской массированной атаки (видео)

В Воздушных силах заявили, что враг начал массированные обстрелы, о которых все спрашивали. По их данным, у России еще много ракет, и ВС РФ тратят накопленное.

Ночью и утром 2 января Украина подверглась массированной атаке ВС РФ. Деталями о вражеской тактике и работе ПВО в эфире телемарафона поделился представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, враг продолжает использовать различные типы вооружения. Позже военные официально сообщат, сколько "Кинжалов" было запущено и сколько из них удалось уничтожить. То же касается и крылатых ракет.

"Было много бортов в воздухе, были пуски ракет. Много средств воздушного нападения полетело в столицу", — рассказал Игнат.

Он выразил надежду, что работа защитников неба во время этого обстрела будет не менее успешной, чем работа во время предыдущей массированной атаки.

По данным Воздушных сил, ночью ВС РФ запустили по Украине 35 дронов типа Shahed. Беспилотники разлетелись по всей территории страны, но 100% из них были уничтожены силами ПВО. Для отражения атаки защитники неба использовали различные средства.

"Типичная атака — сначала бьют "шахедами", потом ракетами. Они так делали в прошлом году, когда атаковали критическую инфраструктуру", — заявил Игнат.

Он объяснил, что вражеские ракеты всегда также летят с разных направлений. Спикер напомнил, как все спрашивали о начале массированных обстрелов. По его словам, вот эти атаки и начались. Россия накапливает ракеты, но и тратит их.

"Недавно враг израсходовал 90 ракет воздушного базирования. Примерно такое количество они могут накапливать в целом за месяц", — подчеркнул военный.

Он добавил, что, к сожалению, страна-агрессор имеет еще много ракет в запасе.

Комментарий Юрия Игната об обстреле 2 января

Массированный обстрел Украины 2 января: детали

Ночью на 2 января ВС РФ в несколько волн запустили дроны-камикадзе Shahed-136. Они с разных направлений направлялись в столицу, киевляне и жители других регионов сообщали о работе ПВО.

Утром Украину атаковали крылатые ракеты, запущенные с самолетов Ту-95МС. В Киеве и Киевской области начала работать ПВО. Обломок ракеты упал в Голосеевском районе столицы.

Впоследствии по Киеву запустили "Кинжалы". В некоторых районах столицы исчезли свет и вода, в Подольском районе ракета попала на территорию объекта инфраструктуры. Также под массированным ударом оказался Харьков — там ракеты попали в районы жилой застройки.

Всего в Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, есть повреждения в шести районах. В частности, врагу удалось поразить несколько объектов гражданской инфраструктуры и вызвать несколько пожаров. Также пострадали жилые дома. Известно о 16 пострадавших, 15 из них были госпитализированы.

В Харькове под ударом был Шевченковский район. Известно о 41 пострадавшем. ВС РФ удалось повредить многоэтажку в городе.