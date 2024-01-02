Россияне будут ставить на воинский учет 17-летних украинцев: к чему готовится враг на ВОТ

Россияне создают специальные комиссии для начальной постановки граждан на воинский учет на временно оккупированных территориях, рассказали в правозащитной группе.

На временно оккупированных территориях 17-летних украинцев будут ставить на военный учет. Об этом сообщила "Східна правозахисна група" в Facebook.

Оккупационные администрации РФ создают комиссии для первоначальной постановки граждан на воинский учет.

"Данные "комиссии" по начальной постановке граждан на воинский учет в период с 10.01.2024 по 31.03.2024 должны провести начальную постановку на воинский учет граждан мужского пола 2007 (17 лет) года рождения", — говорится в сообщении.

Также "комиссии" будут осуществлять с 10 января по 31 декабря 2024 года постановку на воинский учет мужчин старшего возраста, которые должны быть зарегистрированы в военных комиссариатах.

Кроме этого, в группе отметили, что оккупационные администрации поручили силовым органам разыскивать и задерживать "уклонистов", чтобы доставлять их в военные комиссариаты. Также образовательным учреждениям на временно оккупированных территориях предоставили предписание по своевременной организации и явке 17-летних учеников и старшего возраста для постановки на воинский учет.

"Этот факт свидетельствует о подготовке оккупантов к масштабной мобилизации, аналогичные процессы проводились весной-осенью 2021 года", — добавили в сообщении.

Напомним, 7 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях 14-летних подростков враг направлял на военную подготовку, а 16-летних — готовил к мобилизации.

5 декабря стало известно, что на ВОТ оккупанты развивали сеть милитаризованных клубов для украинских подростков. В Луганске на базе псевдоколледжа россияне открыли "Центр военно-спортивной подготовки".