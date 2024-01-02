Ракетная атака на Киев: погибли 2 человека, 43 человека пострадали, — КГВА (фото)

В КГВА отметили, что в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека были эвакуированы. В ДТЕК заявили, что из-за обстрелов повреждено оборудование электросетей.

В результате ракетного удара ВС РФ по Киеву 2 января погибли 2 человека, а 43 получили ранения. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в 12:58.

Также сообщается, что в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека были эвакуированы.

"Пожар локализован, ликвидация последствий продолжается", — сказано в сообщении.

Последствия удара по Киеву Фото: КГВА

Кроме того, в КГВА заявили, что в Подольском районе ликвидировано возгорание в двух автосалонах на общей площади 300 квадратных метров. Отмечается, что полностью сгорело 29 автомобилей, еще 5 повреждено.

Последствия удара по Киеву Фото: КГВА

"В Печерском районе ликвидированы незначительные возгорания в двух недостройках", — отметили в КГВА.

Последствия удара по Киеву Фото: КГВА

В ДТЕК заявили, что из-за обстрелов повреждено оборудование электросетей.

Последствия удара по Киеву Фото: КГВА

"Массированная атака российских оккупантов привела к повреждениям воздушных линий высокого и среднего напряжения. Продолжаем ремонтные работы в столице и Киевской области", — отметили в ведомстве.

Ракетный удар по Киеву 2 января: что известно

Как сообщал Фокус, утром 2 января российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены дома, есть пострадавшие и погибшие. Ночью и утром 2 января воздушная тревога в Киеве звучала дважды — в 2:24 часа и в 5:53. Суммарно воздушная тревога длилась почти 6 часов. По информации КГВА, по Киеву были волнами выпущены с бомбардировщиков крылатые ракеты типа Х-101/Х555/Х-55. Вместе с этим оккупанты выпустили из самолетов МиГ-31 аэробаллистические ракеты "Кинжал".