Защитить суверенитет и народ: как мир отреагировал на массированный обстрел Украины 2 января

По словам посла США Бриджит Бринк, для того, чтобы остановить Владимира Путина, нужно поддерживать Украину. Глава МИД Дмитрий Кулеба предложил странам выполнить 5 пунктов, чтобы помочь Киеву.

2 января Россия произвела массированную ракетный обстрел Киева и области, а также Харькова. Было выпущено 99 ракет разного типа, большая часть из которых была перехвачена Силами обороны. В результате ударов по гражданским объектам повреждены десятки домов, около сотни человек получили ранения, также есть погибшие. Мировая общественность не оставила без внимания террористический акт Росси, впрочем, большинство посольств стран в Украине и мировых лидеров пока не высказывались о проведенной атаке.

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отметила важность поддержки Украины для того, чтобы остановить президента РФ Путина.

"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода. Сегодня утром в Киеве раздавались громкие взрывы. Чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина", — заявила Бринк.

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула важность защиты граждан и украинского суверенитета.

"С началом 2024 года Россия продолжает жестокие нападения на украинские города, несущие смерть и разрушения. Молдова решительно осуждает эту агрессию и твердо стоит на стороне Украины. Неослабевающая международная поддержка крайне важна для украинцев, чтобы защитить свой суверенитет и народ", — говорится в сообщении Санду.

Стоит отметить, что в Организации Объединенных Наций не делали заявлений касательно обстрелов гражданских объектов со стороны России.

Украина рассчитывает на решительные меры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсети X, что Украина ожидает от всех государств осуждения российской атаки и принятия решительных мер.

Кулеба предложил пять шагов, которые страны могу предпринять прямо сейчас:

Ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов в Украину. Предоставить Украине боевые беспилотники всех типов. Предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия дальностью более 300 км. Одобрить использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийство мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", — резюмировал Кулеба.

Массированный обстрел Украины 2 января

Утром 2 января россияне произвели массированный обстрел Украины. ВС РФ применили ракеты и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС. Позже стало известно о пусках ракет "Кинжал". Взрывы прозвучали в Киеве и области, а также в Харькове. По последним данным, после обстрела Киева, 27 человек с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.

В Харькове зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Пострадали 45 человек, погибла женщина. Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ВС РФ били по жилой застройке.

По данным командования, Россия выпустила по Украине 99 ракет различного типа. Большая часть целей была перехвачена.