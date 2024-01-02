Украина отразила самую масштабную в мире атаку с применением гиперзвукового оружия, — Чмут

Ни одна страна мира никогда не воевала с подобным оружием и не отражала такие удары, считает глава фонда "Вернись живым".

Утром 2 января 2024 года украинская ПВО смогла отразить массированную ракетную атаку с применением большого количества баллистических ракет. Об этом написал украинский волонтер, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Поблагодарите знакомых ПВОшников — сегодня они успешно отразили самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку с применением гиперзвукового оружия. Ни одна страна мира никогда не воевала с подобным оружием. Ни одна страна мира не отразила такие атаки", — написал он.

Президент Украины отметил, что российские оккупанты применили почти сто ракет различных типов, по крайней мере 70 из них были сбиты, почти 60 — в районе Киева.

"2 января 24-го года — и снова удар российских извергов. Почти сто ракет разных типов. По меньшей мере 70 ракет сбито. Из них почти 60 — в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий. "Петриоты", "айрисы", "насамсы" — каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую забранную жизнь Россия будет отвечать", — сказал президент.

В Воздушных силах Украины 2 января сообщили об уничтожении 72 воздушных целей из 99, которыми атаковали Украину ВС РФ.

"С 07.30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К. Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера — 12 ракетами, которые летели по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. С самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П", — говорится в сообщении.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины, уничтожено 72 воздушные цели:

10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр".

Напомним, что утром, 2 января, российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены дома, есть пострадавшие и погибшие. Воздушная тревога в Киеве звучала дважды — в 2:24 часов и в 5:53 и суммарно длилась почти 6 часов.

В результате ракетного удара ВС РФ по Киеву 2 января погибли 2 человека, а 43 получили ранения. В Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека были эвакуированы.