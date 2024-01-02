Падение ракеты в России: в Воронежской области погибли 11 человек, — соцсети

Один из российских Telegram-каналов сообщил, что, согласно предварительным данным, в селе Петропавловка Воронежской области, упала ракета Х-101 улучшенной модификации, которая не долетела до Украины.

В результате падения ракеты в Воронежской области погибли 11 человек. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка".

Так, администраторы канала сообщили, что, согласно предварительным данным, в селе Петропавловка Воронежской области, упала ракета Х-101 улучшенной модификации, которая не долетела до Украины.

Сообщается, что в результате инцидента погибли 11 человек, среди которых трое детей. Также 21 человек пострадал.

"По нашей информации, в результате падения ракеты в селе Петропавловка Воронежской области погибли 11 человек, из них трое детей. 21 человек пострадал. По предварительным данным, упала ракета Х-101 улучшенной модификации, которая не долетела до Украины. Тип ракеты еще уточняется", — сказано в сообщении.

Кроме того, на канале заявили, что у России есть проблемы с ракетами "Кинжал".

"Сколько жизней детей и взрослых, которые может забрать война, вы готовы принести в жертву? В обмен на возможность радоваться обстрелам Киева", — отметили администраторы канала.

Падение ракеты возле Воронежа Фото: Скриншот

Падение ракеты в Воронежской области: что известно

Напомним, что 2 января в Воронежской области РФ произошло падение ракеты на село Петропавловку. Российские власти признали, что взрыв под Воронежем произошел в результате падения боеприпаса. Местные жители жалуются, что уничтожена целая улица — повреждено около десятка домов.

Прокремлевские СМИ сначала утверждали, что инцидент произошел якобы из-за обстрела ВСУ. Отметим, расстояние от села под Воронежем до границы Украины — около 200 км в районе границы в Харьковской области.