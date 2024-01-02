Стратегия меняется: Франция сосредоточится на производстве оружия в Украине, — посол

По словам Гаэля Весьера, в 2024 году у Киева должна быть возможность рассчитывать на собственные ресурсы, производимые на территории страны. Но для этого понадобится некоторое время.

Французская военная поддержка Украины постепенно изменит свой характер, поскольку текущая задача состоит в том, чтобы производить больше оружия на территории Украины, а не снабжать ВСУ исключительно за счет иностранной помощи или закупок. Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер, сообщает радио France Info.

По его словам, в 2024 году производство вооружений в Украине должно увеличиться, у Киева должна быть возможность все больше рассчитывать на собственные ресурсы, производимые на территории страны.

"Именно этот сдвиг важен и делает этот год стратегическим. Но сегодня, конечно, самое важное и абсолютный ключ ко всему – это стойкость и решимость украинского народа, и я могу вам сказать, что это есть", — сказал он.

По словам дипломата, для перехода от одной стратегии к другой понадобится некоторое время. Для этого есть политическая поддержка со стороны главы МИД Франции Катерины Колонны, которая регулярно посещает Украину.

Посол уточнил, что сейчас обсуждается уже шестой визит в Украину за время войны министра иностранных дел Франции.

Он отметил, что будущее страны всегда зависит от нее самой и напомнил, что в первые часы российского вторжения 24 февраля 2022 года Украина была, по сути, одна, без международной поддержки. Так что будущее решается в первую очередь в Украине, уточнил представитель французского МИД.

"Но очевидно, что партнеры должны сыграть свою роль, и что касается нас, мы полны решимости продолжать поддерживать Украину, и я думаю, что в этом, конечно, состоит и мнение наших партнеров", — сказал посол.

Напомним, что после обстрела украинских городов 29 декабря в МИД Франции заявили, что Россия реализовывает стратегию террора, а Украина может рассчитывать и на дальнейшую поддержку.

Также сообщалось, что российская пропаганда пытается повлиять на помощь Украине со стороны Франции.