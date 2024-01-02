В Харькове возросло количество пострадавших: полиция показала первые минуты после атаки (видео)

Известно о 50 пострадавших в результате массированного удара по Харькову. В прокуратуре показали кадры с дрона последствий обстрела в центре города.

В Харькове возросло количество пострадавших в результате массированного обстрела ВС РФ. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Известно о 50 пострадавших, шестеро из которых — дети. Один человек погиб в результате атаки.

"Все пожары ликвидированы. Спасатели проводят доразведку и проверку жилых помещений", — добавили в ГСЧС.

Как сообщал председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, 12 пострадавших госпитализированы с осколочными повреждениями конечностей, туловища, лица и головы.

Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще девять — в среднем и легком.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры обнародовала видео с последствиями вражеского обстрела. Правоохранители с помощью дрона зафиксировали разрушения в центре Харькове.

В патрульной полиции Харьковской области показали первые минуты после атаки ВС РФ.

"Ежедневно Россия цинично осуществляет обстрелы Харькова и Харьковской области. Террористы убивают и травмируют гражданское население, уничтожают инфраструктуру. Поэтому просим граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия", — отметили в ведомстве.

Россия нанесла массированный удар по Харькову: детали

2 января ВС РФ запустили по Харькову по меньшей мере шесть ракет, все они были нацелены на Шевченковский район. Речь идет о жилой застройке почти в центре города.

Как позже стало известно, по центру Харькова попали ракеты "Искандер-М" и "Кинжал". Один из ударов оставил воронку глубиной шесть метров, другой — воронку диаметром 7,5 метров.

В Воздушных силах проинформировали, что в целом ВС РФ запустили по Украине 99 ракет. 72 из них удалось сбить. Кроме Харькова под ударом были Киев и область.