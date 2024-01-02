Росгвардия перенимает опыт белорусских военных: в "Беларускі Гаюн" рассказали детали (фото)

Российская делегация прилетела в Беларусь на самолете Ту-154 (RF-85135), который принадлежит Росгвардии. Визит состоялся 26-27 декабря, рассказали в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

Представители Росгвардии перенимают опыт внутренних войск Республики Беларусь. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

"В декабре 2023 года в ходе визита в Беларусь делегация Росгвардии, во главе с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Владиславом Ершовым, ознакомилась с объектами внутренних войск и спецификой выполняемых ими задач", — говорится в сообщении.

В группе рассказали, российская делегация также посетила учебный цент внутренних войск, где имела возможность ознакомиться с материальной базой, новым тактико-штурмовым комплексом и подготовкой спецподразделений.

Кроме этого, представители Росгвардии изучили расположение и структуру специально отряда быстрого реагирования, ознакомились с оружием и техникой. Также им продемонстрировали организацию профессиональной подготовки, оперативно-служебную деятельность спецподразделения "Алмаз" и ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Во время визита обсудили усиление взаимодействия Росгвардии и внутренних войск РБ. В частности, был подписан проект плана двустороннего сотрудничества на 2024 год, в рамках которого запланировано взаимное обучение военнослужащих медицинских служб и специалистов узкого направления, помощь в усилении материально-технической базы и обмен опытом.

В "Беларускі Гаюн" добавили, что по их данным визит состоялся 26-27 декабря. Российская делегация прилетела в Беларусь на пассажирском самолете Ту-154 (RF-85135), который принадлежит Росгвардии.

Напомним, 14 декабря партизанское движение "Атеш" проникло в воинскую часть Росгвардии в Москве. Партизаны отметили, что враг пытается принять защитные меры, в частности поставил патрули по периметру части.

11 декабря стало известно, что украинское подполье разведало воинскую часть Росгвардии в Тамбовской области, в результате чего партизанам удалось завербовать российского офицера из строевой части.