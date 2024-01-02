10 из 10: Залужный заявил, что силы ПВО установили рекорд по уничтоженным "Кинжалам"

По словам главнокомандующего ВСУ, он благодарен западным партнерам за военную помощь, однако для дальнейшей защиты нужно больше систем и боеприпасов. Россия не собирается останавливаться.

Утром 2 января российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по украинским городам. Силам ПВО удалось уничтожить большую часть из них и поставить новый рекорд. Об этом написал главнокомандующий ВСУ на своей странице в социальной сети X (бывш.Twitter).

По его словам, противник выпустил по мирным городам 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" и все из них были уничтожены благодаря системам противовоздушной обороны Patriot, которые были переданы западными партнерами.

"Это рекорд. Если бы ракеты поразили свои цели, последствия были бы катастрофическими", — заявил Валерий Залужный.

Валерий Залужный рассказал о новом рекорде, который удалось установить во время обстрела Фото: Скриншот

Отдельно главнокомандующий ВСУ обратился к западным партнерам. Он поблагодарил их за предоставленную военную помощь, однако добавил, что война продолжается, поэтому Украине нужно больше подобных систем и боеприпасов к ним, чтобы защищать население от российских террористических атак.

"Нет никаких оснований полагать, что враг остановится на этом", — говорится в сообщении.

Атака по Украине 2 января: сколько уничтожено целей

За утро российские оккупанты выпустили 99 ракет разного типа по разным городам Украины. Силам ПВО удалось перехватить большую часть целей, выпущенных по гражданским объектам.

"В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней назад — 29 декабря 2023 года", — отметили в Воздушных силах.

Всего удалось уничтожить 72 ракеты, среди которых 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые были упомянуты выше.

Напомним, 2 января глава благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявил, что Украина отразила самую масштабную в мире атаку с применением гиперзвукового оружия. По его словам, ни одна страна мира никогда не воевала с подобным оружием и не отражала такие удары.