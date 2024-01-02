"Понимают ситуацию": в ОВА рассказали, могут ли ВС РФ начать повторное наступление на Черниговщину

Фортификация 2022 года отличается от фортификации 2023 года. Чем больше Украина будет усиливать этот аспект, тем меньше вероятность повторного наступления врага, рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Вооруженные силы Российской Федерации могут сформировать достаточное количество людей для повторного наступления на Черниговскую область. Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в ответ на вопрос журналистки во время пресс-конференции, передает "Суспільне" 2 января.

Он отметил, что Россия способна мобилизовать военных за короткий период времени, а именно недели-три, однако сделают они это или нет, зависит и от того, насколько Украина будет работать с точки зрения наращивания фортификаций.

"Они все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они (россияне, — ред.) понимают ситуацию", — пояснил Вячеслав Чаус.

По словам Чауса, фортификация 2023 года относительно фортификации 2022 года — это совсем другой уровень. Он отметил, что украинцы и в дальнейшем будут усиливать этот аспект, ведь чем больше Украина будет это делать, тем меньше вероятность повторного наступления оккупантов на территорию Черниговской области.

Напомним, 29 ноября руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что некоторые территории на границе с Россией не имеют естественных препятствий, гор, рек, поэтому у оккупантов нет проблем их проходить.

30 декабря стало известно, что Украина строит вторую линию обороны на восточной и северной границах. В частности, территорию оборудуют взрывной и невзрывной защитой.