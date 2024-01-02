Мобильные группы ПВО получили новые прицелы: как это поможет в борьбе с "Шахедами" (видео)

Военные теперь имеют цифровые прицелы, которые позволят быстрее и проще наводиться и поражать цели. Раньше все зависело от навыков стрелка.

Украинские мобильные огневые группы получили цифровые прицелы для донаведения на цель, что упрощает процесс наведения. Об этом стало известно из видео Воздушного командования "Юг".

На видео Воздушные силы показали боевую работу подразделения одной из мобильных групп и зенитных ракетных войск. Большинство "Шахедов" удалось сбить в зоне ответственности ПК "Юг". На видео также заметно, что военные получили цифровые прицелы, повышающие их эффективность.

Мобильные огневые группы обычно оснащают крупнокалиберным пулеметом, мощным прожектором, а также тепловизионным прицелом. В "Милитарном" отмечают, что из-за этого эффективность была не максимальная, потому что все упиралось в навыки стрельбы у конкретного бойца. Благодаря цифровому прицелу эту проблему можно решить.

Военные показали процесс наведения на цель с таким устройством. Он автоматически захватывает цель сквозь тепловизионную камеру. Таким образом скорость и эффективность работы расчета значительно повышается. Цель может находиться в зоне поражения считанные секунды. Однако пока неизвестно, может ли прицельный комплекс вносить поправки для ведения огня по движущимся целям.

Также в издании добавляют, что кроме пулеметов мобильная группа может иметь ПЗРК советского или западного образца. Волонтеры их дополнительно дооснащают тепловизионными прицелами для работы в темное время суток.

Напомним, СМИ писали, что оккупанты атаковали Киев ракетой, которая была изготовлена в 4 квартале 2023 года.

2 января журналист сообщил, что украинские военные навели HIMARS для уничтожения ЗРК "Бук-М1-2" — это пятый ЗРК за две недели.