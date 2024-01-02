Пока будет война: Турция не пустит в Черное море британские минные тральщики для Украины

В Центре по борьбе с дезинформацией при президенте Турецкой Республики отметили, что в соответствии с Конвенцией Монтре Анкара не может пропускать через свои проливы военные корабли воюющих стран.

В Турции заявили, что минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти проливы в Черное море. Об этом 2 января сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции.

"Утверждение некоторых СМИ о том, что "миноносцам, подаренным Украине Великобританией, разрешили пройти через турецкие проливы в Черное море", не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Анкара квалифицировала так называемую "специальную военную операцию" России против Украины как войну и, в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре, закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон.

"Турция, которая беспристрастно и добросовестно выполняет Конвенцию Монтре с 1936 года, сохраняет свою непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море", — говорится в сообщении Центра.

Турецкая сторона подчеркнула, что уведомила союзников по НАТО о невозможности прохода минных тральщиков, переданных Украине, пока будет продолжаться война.

Тральщики Sandown — что известно

Минные искатели класса Sandown — это разработка Великобритании. Корабли планируют вывести из состава ВМС Великобритании в течение 2020-х годов. Первый корабль поступил на вооружение в 1989 году. Великобритания решила передать два корабля Украине. Sandown могут выполнять две цели: поиск и уничтожение мин дистанционно управляемыми аппаратами и патрулирование моря.

Тральщики для Украины получили названия "Черкассы" и "Чернигов", ранее они наименовались как HMS Grimsby и HMS Shoreham. 16 июня 2023 года сообщалось, что они вышли в море в Шотландии.