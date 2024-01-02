В Бундестаге после удара РФ призвали не колебаться с предоставлением ракет Taurus Украине

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Германии заявила, что Taurus окончательно усложнит для российских оккупантов возможность пополнения запасов.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, представитель Свободной демократической партии и председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Германии, призвала не колебаться относительно предоставления Украине ракет Taurus и как можно быстрее их отправить. Об этом сообщает t-online.

Она отметила, что наше государство нуждается в большем количестве боеприпасов, больше запчастей. По ее словам, нужно немедленно мобилизовать Taurus, чтобы окончательно усложнить для российских оккупантов возможность пополнения запасов.

Штрак-Циммерман отметила, что слова о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" будут лишь заявлениями, если Германия не сможет и в дальнейшем поддерживать Украину вместе с европейскими партнерами в гораздо большей степени.

Немецкий депутат добавила, что разрекламированная европейская коалиция F-16 должна заработать гораздо быстрее, если Европа заботится о безопасности и намерена противостоять российскому превосходству в воздухе.

"Путин рассчитывает на то, что мы боимся собственной храбрости. И он, очевидно, прав. Это колебание очень горькое", — пояснила она.

Ракеты Taurus и обсуждение в Германии

В Бундестаге 17 ноября снова не поддержали поставки немецких ракет Taurus для ВСУ. При этом большинство депутатов продолжают выступать за то, что Киеву необходимо больше помощи от Запада, ведь от этого будут зависеть успехи на поле боя.

Обещания по поставкам дальнобойных ракет Taurus в Украину необходимо выполнить и депутат Бундестага от Христианско-демократической партии Родерих Кизеветтер надеется, что вопрос вскоре будет решен. По его словам, он точно поддерживает все обещания, которые правительство Берлина озвучивает, однако пришло уже время воплощать их в жизнь. Германия, по его мнению, дает много обещаний, но передала меньше, чем анонсировала. Немецкий депутат отметил, что вопрос поставки дальнобойных ракет рассматривают в ведомстве канцлера и только от правительства Олафа Шольца зависит окончательное решение, но они пока сомневаются.

Напомним, 13 декабря стало известно, Южная Корея и ФРГ разработают облегченную версию ракеты Taurus для истребителя FA-50. Вариант ракеты Taurus KEPD 350K-2 сохранит весь функционал базового варианта, однако по габаритам будет его короче на полметра.