Могут ли ТЦК и СП проверять документы в украинцев: что говорит об этом закон

Во время действия военного положения проверять документы у украинцев можно только по определенным основаниям. На это имеют право определенные должностные лица, определенные соответствующим приказом коменданта, рассказала адвокат Марина Бекало.

В Украине во время действия военного положения у граждан могут проверять документы, однако такие меры должны осуществляться уполномоченными лицами и только на основаниях, определенных профильным законодательством. Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии "ТСН.ua".

Согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" военное командование вместе с военными администрациями могут самостоятельно или с привлечением органов государственной власти или местного самоуправления вводить и осуществлять меры правового режима военного положения. Речь идет о проверке документов, досмотре вещей, транспортных средств, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан в порядке, определенном Кабмином.

Когда могут проверить документы во время военного положения

Согласно постановлению Кабмина от 29 декабря 2021 г. № 1456 во время военного положения проверять документы можно по следующим основаниям:

если человек имеет внешние признаки такого, который находится в розыске или безвестно исчез;

если существуют основания полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить эти права иным образом невозможно;

если гражданин находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого события;

если внешние признаки или действия лица, или признаки транспортного средства дают основания считать, что человек причастен к совершению правонарушения;

если лицо нарушило запреты, введенные на территории, где введен правовой режим военного положения.

"Если гражданин не совершает никакого правонарушения и не вызывает обоснованных оснований считать, что совершил или намеревается совершить правонарушение, или имеет при себе оружие, наркотические вещества и т.д., то осуществлять проверку документов такого лица не имеют право", — сказала Марина Бекало.

Кто может проверять документы во время военного положения

Адвокат отметила, что осуществлять проверку документов у граждан должны только должностные лица Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГМС, Гостаможслужбы и ВСУ, которые должны быть определены соответствующим приказом коменданта. По ее словам, представители ТЦК и СП не относятся к указанному перечню компетентных органов. Поэтому они не могут проверять документы, осматривать вещи, транспортные средства, багаж, груз, служебные помещения и жилье лиц. Кроме этого, подобные действия не предусмотрены Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки от 23 февраля 2022 года.

"А потому такие действия, как проверка документов граждан, досмотр вещей, транспортных средств военными ТЦК СП будут квалифицироваться как превышение служебных полномочий", — добавила Бекало.

Напомним, спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил, что военнообязанные мужчины могут попасть на военную службу двумя путями — через мобилизацию и добровольно заключив контракт с ВСУ. Во втором случае граждане могут получить направление в выбранную самостоятельно бригаду.

Ранее сообщалось, что некоторые мужчины призывного возраста могут выехать за границу во время войны. Однако для этого должны быть определенные основания.