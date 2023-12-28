В Днепропетровской области вводят дополнительные меры военного положения: что известно

В двух громадах должны ограничить движение транспорта и установить особый режим въезда и выезда. Кроме того, работники ТЦК смогут проводить досмотр вещей.

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На территории двух районов Днепропетровской области ввели дополнительные меры военного положения. В частности, о соответствующем решении 25 декабря объявила пресс-служба Синельниковского городского совета.

На сайте указано, что изменения призваны совместным приказом Днепропетровской ОВА и Оперативных группировок войск "Харьков", "Херсон", "Запорожье". Соответствующий документ был издан 18 декабря этого года.

В Синельниковском районе:

образовали комендатуру и назначили ее руководителя — начальника ТЦК Евгения Шкная;

установили особый режим въезда и выезда — иностранцы и лица без гражданства будут ограничены в передвижении, также будет ограничено движение транспорта;

ввели проверку и досмотр вещей в соответствии с постановлением Кабмина №1456.

Публикация пресс-службы Синельниковской городской громады

О решении ввести дополнительные меры информировали и в Новоалександровской громаде, как передали 28 декабря в "Суспільне". Однако на момент публикации этого материала пост недоступен.

Пункты о дополнительных мерах в Днепровском районе совпадают с предыдущими, но комендантом назначили полковника Александра Щура. Правом досмотра вещей наделили работников ТЦК.

Фото, обнародованное в СМИ Фото: Суспільне

Фото, обнародованное в СМИ Фото: Суспільне

Журналисты обратились в пресс-службу Днепропетровской ОВА с просьбой предоставить доступ к упомянутому приказу, но ответа не получили.

Напомним, на днях в Киеве появились временные блокпосты. В соцсетях распространилась информация, что на них выдают повестки, но в КМВА и ЦПД это опровергли. Фокус разобрался, зачем на самом деле их установили.

Руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко предупредил, что в Киевской области также усилят меры безопасности. Речь идет о периоде с 28 декабря по 6 января.