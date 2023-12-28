У Дніпропетровській області запроваджують додаткові заходи воєнного стану: що відомо

У двох громадах мають обмежити рух транспорту та встановити особливий режим в’їзду і виїзду. Окрім того, працівники ТЦК зможуть проводити огляд речей.

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На території двох районів Дніпропетровської області запровадили додаткові заходи воєнного стану. Зокрема, про відповідне рішення 25 грудня оголосила пресслужба Синельниківської міської ради.

На сайті зазначено, що зміни покликані спільним наказом Дніпропетровської ОВА та Оперативних угруповань військ "Харків", "Херсон", "Запоріжжя". Відповідний документ був виданий 18 грудня цього року.

У Синельниківському районі:

утворили комендатуру та призначили її керівника — начальника ТЦК Євгена Шкная;

встановили особливий режим в’їзду і виїзду — іноземці та особи без громадянства будуть обмежені в пересуванні, також буде обмежений рух транспорту;

запровадили перевірку та огляд речей відповідно до постанови Кабміну №1456.

Публікація пресслужби Синельниківської міської громади

Про рішення запровадити додаткові заходи інформували й у Новоолександрівській громаді, як передали 28 грудня в "Суспільному". Проте на момент публікації цього матеріалу пост недоступний.

Пункти щодо додаткових заходів у Дніпровському районі збігаються з попередніми, але комендантом призначили полковника Олександра Щура. Правом огляду речей наділили працівників ТЦК.

Фото, оприлюднене у ЗМІ Фото: Суспільне

Фото, оприлюднене у ЗМІ Фото: Суспільне

Журналісти звернулись до пресслужби Дніпропетровської ОВА з проханням надати доступ до згаданого наказу, але відповіді не отримали.

Нагадаємо, днями у Києві з’явились тимчасові блокпости. У соцмережах поширилась інформація, що на них видають повістки, але у КМВА та ЦПД це спростували. Фокус розібрався, навіщо насправді їх встановили.

Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко попередив, що у Київській області також посилять заходи безпеки. Йдеться про період з 28 грудня до 6 січня.