Сознательное масштабное преступление РФ: у Зеленского заявили о геноциде украинцев (видео)

Советник руководителя Офиса президента заявил, что из-за геноцида украинского народа РФ должна быть лишена права голоса в мировом сообществе.

Россия, обстреливая Украину ракетами, совершает сознательное масштабное преступление геноцидного типа, которое должны зафиксировать международные сообщества, а также соответствующие юридические инстанции. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По словам Подоляка, Россия "пришла в Украину не освобождать что-то, а исключительно для массового убийства украинцев".

"Это сознательное масштабное преступление геноцидного типа, которое должно уже быть зафиксировано международными сообществами, соответствующими юридическими инстанциями", — сказал Подоляк.

По словам Подоляка, в результате геноцида украинского народа РФ должна быть лишена права находиться в тех или иных международных институтах, а также права голоса.

Более того, Украина должна была бы автоматически получить всю военную и юридическую поддержку, считает Подоляк.

"Мы живем в такие времена, когда все очевидно: кто автор всего этого", — добавил он.

Ракетный обстрел 2 января: что известно

В самом начале нового года в Украине начался с массированного ракетного удара ВС России.

Фокус уже сообщал, почему Киев стал главной целью первого ракетного удара РФ в 2024 году и выяснил, на какие цели могли потратить дорогостоящие снаряды.

На этот раз основной целью для врага были Киев и область. В результате взрывов пожары вспыхнули в Деснянском, Дарницком, Печерском, Оболонском и Подольском районах столицы. В Соломенском районе пострадали 20 человек.

Также много известно о российских бомбардировщиках Ту-95МС и модернизированной версии Ту-95МСМ, которые запускали ракеты по Украине. В сборнике отчетности Military Balance 2023 Международного института стратегических исследований указано, что на вооружении ВКС РФ имеется 60 бомбардировщиков Ту-95 двух модификаций "МС" и "МСМ".

Между тем представитель ведомства Олег Николенко назвал действенными мерами против РФ заморозку российских активов для нужд Украины, оружие и прекращение контактов с российскими дипломатами. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на российскую атаку 2 января по Украине и призвал мир усилить давление на агрессора.