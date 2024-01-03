Удар ВС РФ по школе и детсаду в Харькове: названы масштабные последствия

По данным правоохранителей, на месте удара нашли обломки ракеты типа С-300. Разрушена не только школа, но и корпуса детского сада, а в соседних домах взрывной волной выбило окна.

В Харькове расследуют нарушение законов и обычаев войны со стороны России, войска которой вечером 2 января нанесли удар по школе в Основянском районе городе. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Следствие установило, что удар был нанесен около 22:45. Зафиксировано частичное разрушение школы, а также повреждения корпусов детсада. В жилых домах от взрывной волны выбиты окна.

Кроме того, на месте выявили обломки ракеты типа С-300.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Ракетный обстрел Харькова 2 января

Напомним, что утром 2 января ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову с применением Х-47 "Кинжал". Также на месте обстрела нашли обломки ракеты "Искандер".

По данным главы Харьковской ОВА Олена Синегубова, пострадали 62 человека, из них шестеро детей. Одна женщина погибла. Сейчас в медучреждениях города находится 28 человек, включая четверых детей. Двое взрослых в тяжелом состоянии.

Напомним, 2 января, одна из российских ракет попала в одно из лечебных учреждений Киева, где проходили реабилитацию травмированные и раненые украинские защитники.