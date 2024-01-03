Взрывы в Курской области: в регионе частичный блэкаут из-за повреждения электроподстанции

По словам главы области Романа Старовойта, в Железногорске из-за перепада напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона.

Россияне заявили о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины Курской области. Во время "воздушной атаки" была повреждена подстанция. Об этом в среду, 3 января, сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram.

"В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция", — говорится в сообщении.

Старовойт утверждает, что в жилых домах нескольких населенных пунктов произошло отключение электричества.

"Идет подключение по резервной схеме. Работы аварийных бригад продолжаются", — подчеркнул российский чиновник.

В Курской области заявили о якобы обстреле электроподстанции

Кроме того, по словам губернатора, в Железногорске из-за перепада напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. Он отметил, что отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона.

"Последствия атаки устраняются. По моему поручению на место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин", — подчеркнул Старовойт.

Напомним, 2 января мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе растет напряжение. Власти готовятся к новым обстрелам. Приостановили работу крупных торговых центров.

31 декабря и 1 января в Белгородской области жаловались на обстрелы и атаку БПЛА. Известно о гибели пограничника и нескольких военных.

2 января в российском Белгороде снова раздавались взрывы и объявили воздушную тревогу. Губернатор региона призвал россиян не подходить к окнам и спуститься в укрытие.