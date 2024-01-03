Традиция уважения и благодарности: Зеленский вручил сертификаты на квартиры героям войны

По словам украинского президента, государство всегда будет благодарно тем, кто работал и сражался во благо родины. В церемонии участвовали представители разного рода войск и их родственники.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры для украинских военных, которые обороняют наши земли от нашествия оккупантов. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства 3 января.

По его словам, Украина всегда будет благодарна тем гражданам, кто продолжает за нее сражаться и рискует собой ради спокойного будущего населения. В результате было принято решение наградить Героев Украины.

Кроме того, в мероприятии также участвовали родные украинских защитников, которые погибли на поле боя и до последнего боролись.

"Продолжаем традицию уважения и благодарности нашим воинам. Вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. Тем, кто защищает Украину и на земле, и в небе, и в нашем украинском Черном море", — говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Отдельно глава государства перечислил роды войск и группировки, которые получили сертификаты на недвижимость во время церемонии. Туда вошли Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-Морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба, а также Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и СБУ.

"Пусть независимая и сильная Украина всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее, каждому, кто работал ради нее, каждому, кто может сказать, что украинская жизнь — это его достижение, его результат", — подытожил президент.

Напомним, 27 декабря сообщалось, что Владимир Зеленский наградил работников отечественной "оборонки". Украина, как заявил президент, на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для дронов и уже имеет важные результаты по ракетам.