Альтернатива "мангалам": как защитить бронетехнику от дронов (видео)
Российско-украинская война показывает насколько увеличивается угроза для бронетехники в условиях большого количества дронов по типу камикадзе и FPV. Поэтому комплексы активной защиты могут стать ответом на вызов.
Война в Украине показывает, что беспилотники со сбросами и дроны-камикадзе представляют все большую угрозу для бронетехники. Поиск защиты привел к использованию козырьков, которые прозвали "мангалом". Однако в мире уже много лет разрабатывают комплексы активной защиты, которые могут помочь решить современную проблему на поле боя. Об этом сообщает The War Zone.
Комплексы активной защиты (КАЗ) — это набор датчиков, систем и зарядов, которые должны выявлять и поражать угрозы. Их можно адаптировать для противодействия беспилотникам, в том числе с помощью обновления программного обеспечения. Сейчас Израиль считают пионером и передовой страной в этой сфере.
В мире существует несколько разработок КАЗ:
- Trophy от Rafael Advance Defense Systems;
- StrikeShield от Rheinmetall;
- Iron Curtain от Artis;
- Iron Fist от Elbit Systems.
Противотанковые угрозы являются основной целью для КАЗ. Система должна быстро распознать угрозу и запустить противозаряд. Все это происходит гораздо быстрее, чем может среагировать человек и происходит автоматизировано. В результате техника имеет невидимый защитный купол, который должен защищать экипаж.
Как защитить технику от дронов?
В ходе российско-украинской войны каждый день создаются новые видео поражения техники разнообразными дронами. Системы даже конкурируют с артиллерией на поле боя. Поэтому комплекс активной защиты надо модифицировать или дооборудовать для борьбы с такими угрозами. В будущем угроза беспилотников будет только расти, считают американские военные.
Израильская система Trophy пока не может защищать танк или другую технику от удара сверху. Поэтому она имеет ограниченный потенциал для борьбы с дронами. Однако систему можно было бы оборудовать дополнительными датчиками, что предоставит купольную защиту для машины.
Также есть еще один выход — создать лазерную или высокомощную микроволновую систему против БПЛА. Такая разработка так же имеет ограничения:
- поражение одним лазером одной цели;
- необходимость дополнительного питания;
- необходимость охлаждения лазерной установки;
- потребность уменьшить размер микроволновой системы, чтобы она поместилась, например, на танк.
Кроме этого беспилотники бывают разные. Если речь идет о коптере с гранатой, то он движется медленнее FPV-дрона. Поэтому надо создать различные датчики и алгоритмы, которые бы позволяли выявлять различные типы угроз.
Также комплексы активной защиты надо объединить в одну комплексную систему. Армия США работала над таким решением под названием Modular Active Protection Systems. Платформа может объединить КАЗ, инфракрасные средства противодействия, лазеры и другие системы в единую сеть, которая бы действовала в соответствии с типом и количеством угроз.
В итоге автор пишет, что пока не существует системы, которая бы убрала все угрозы на поле боя. И пока неизвестно, какую роль играют комплексы активной защиты во время дискуссии об угрозе дронов.
Напомним, 14 декабря в сети показали, как Trophy спас танк Merkava 4 от поражения РПГ.
19 декабря СМИ писали, что США так и не определились с комплексом активной защиты для Stryker.