Россия дождалась морозов: в ВСУ призвали быть готовыми к атакам по энергообъектам (видео)

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что в Украину идет похолодание, поэтому РФ может возобновить энергетическое давление. Граждане должны быть готовы к блэкаутам в результате обстрелов.

Украинцам надо быть готовыми к обстрелам критической инфраструктуры. Об этом 3 января в эфире "ДнепрТѴ" заявила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Пресс-секретарь объяснила, что не хотела бы, чтобы граждане именно ожидали атаки, потому что мысли могут быть материальными. Однако, по ее словам, необходимо осознавать, что опасность не миновала. Украинцы должны быть готовы оперативно реагировать на опасность, в частности спускаться в укрытие после тревоги.

"После таких массированных ударов могут быть последствия — такие, как и вчера были зафиксированы. Когда исчезают электропитание, водоснабжение и тепло", — предупредила Гуменюк.

Она подчеркнула, что предвидеть подобное развитие событий — "необходимо".

"Аналитика свидетельствует, что дальше идут похолодания. Более низкие температуры прогнозируются. Это, вполне вероятно, период, когда враг захочет давить энергетически", — отметила военная.

Она рассказала, что сейчас атаки ВС РФ на энергетические объекты — "абсолютно не исключены". Это означает, что украинцы должны быть к ним готовы.

Кроме того, в стране-агрессоре не прекращают производство и поставки боеприпасов.

"Военно-промышленный комплекс России продолжает функционировать. Да, со сложностями, да, замедленно, не в том масштабе, который они могли позволить себе раньше", — пояснила Гуменюк.

Она добавила, что ракеты, которыми 2 января оккупанты ударили по Киеву, были изготовлены в 2023 году.

Напомним, 2 января в результате массированного удара по Киеву и области без света остались более 250 тысяч потребителей.

В "Укрэнерго" заявили, что работа необходимого оборудования была восстановлена за несколько часов. Обстрел не нес критической угрозы для энергосистемы, поэтому потребности в графиках отключения света нет.