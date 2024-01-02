Свет по графику зимой: эксперт объяснил, возможен ли блэкауты в Украине

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что электроэнергию украинцам если и будут отключать зимой, то на небольшой промежуток времени. При этом сейчас в энергосистеме существует профицит тока.

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Несмотря на все опасения экспертов, в Украине по состоянию на 2 января 2024 года так и не вводили плановые отключения электроэнергии, поскольку энергосистема работает без дефицита. Но риски того, что часть населения может остаться без света, все же существует. Это может произойти до весны, если на аварийный ремонт выведут атомный блок или же резко снизится температура воздуха. Об этом рассказал в интервью "Общественному радио" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Если это и будет, то это будет не постоянно, а какой-то небольшой промежуток времени", – отметил он.

Сейчас, как рассказал эксперт, в энергосистеме наблюдается профицит мощности. Традиционно потребление снижается в выходные дни. Способствует стабильной работе энергосистеме и относительно мягкая зима. Проблемы с электроэнергией возникают только в тех регионах, где энергетическая инфраструктура постоянно обстреливается российскими оккупантами.

Но если температура опустится ниже 7-8 градусов, то дефицит электроэнергии может возникнуть по всей стране. Тогда в пиковые часы, например с 17:00 до 20:00, возможен ввод плановых отключений на несколько часов. В то же время он допускает, что отключений зимой не будет вообще.

"Поэтому будем надеяться, что наша энергетическая система имеет все возможности. И с точки зрения мощности, и с точки зрения импорта, что очень важно, с точки зрения передачи электрической энергии, чтобы пройти сессионный зимний период гораздо лучше, чем прошлый", — подчеркнул Омельченко.

Отключения света после ракетной атаки

Тем временем в Киевской области и в некоторых районах столицы временно отключили свет потребителям из-за массированной ракетной атаки ВС РФ. Как сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети", света нет в следующих районах Киева:

Шевченковском;

Святошинском;

Голосеевском;

Подольском;

на Оболони.

Также без электроснабжения остались потребители в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области. В "Укрэнерго" также заявили, что из-за последствий массированной ракетной атаки есть повреждения в сетях НЭК и облэнерго в Киеве и области. Обесточены более 250 тысяч потребителей.

"Все обесточивания связаны с боевыми действиями, применение графиков отключений не планируется. Восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами", — подчеркнули в компании.

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Напомним, как ранее писал Фокус, утром 2 января российские оккупанты, во время массированной ракетной атаки, ударили аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал" по Киеву.