Світло за графіком узимку: експерт пояснив, чи можливий блекаути в Україні

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що електроенергію українцям якщо і будуть відключати взимку, то на невеликий проміжок часу. При цьому зараз в енергосистемі існує профіцит струму.

Related video

Попри всі побоювання експертів, в Україні станом на 2 січня 2024 року так і не запроваджували планові відключення електроенергії, оскільки енергосистема працює без дефіциту. Але ризики того, що частина населення може залишитися без світла, все ж існують. Це може статися до весни, якщо на аварійний ремонт виведуть атомний блок або ж різко знизиться температура повітря. Про це розповів в інтерв'ю "Громадському радіо" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Важливо

Відключення світла: у Міненерго відповіли, чи запроваджуватимуть графіки

"Якщо це і буде, то це буде не постійно, а якийсь невеликий проміжок часу", — зазначив він.

Зараз, як розповів експерт, в енергосистемі спостерігається профіцит потужності. Традиційно споживання знижується у вихідні дні. Сприяє стабільній роботі енергосистеми і відносно м'яка зима. Проблеми з електроенергією виникають лише в тих регіонах, де енергетична інфраструктура постійно обстрілюється російськими окупантами.

Але якщо температура опуститься нижче 7-8 градусів, то дефіцит електроенергії може виникнути по всій країні. Тоді в пікові години, наприклад з 17:00 до 20:00, можливе введення планових відключень на кілька годин. Водночас він допускає, що відключень взимку не буде взагалі.

"Тому будемо сподіватися, що наша енергетична система має всі можливості. І з точки зору потужності, і з точки зору імпорту, що дуже важливо, з точки зору передачі електричної енергії, щоб пройти сесійний зимовий період набагато краще, ніж минулий", — наголосив Омельченко.

Вимкнення світла після ракетної атаки

Тим часом у Київській області та в деяких районах столиці тимчасово відключили світло споживачам через масовану ракетну атаку ЗС РФ. Як повідомили в компанії "ДТЕК Київські електромережі", світла немає в таких районах Києва:

Шевченківському;

Святошинському;

Голосіївському;

Подільському;

на Оболоні.

Також без електропостачання залишилися споживачі у Вишгородському та Бучанському районах Київської області. В "Укренерго" також заявили, що через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах НЕК та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів .

"Усі знеструмлення пов'язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами", — підкреслили в компанії.

Важливо

Подалі від блекаутів: що потрібно Україні, аби уникнути відключень електроенергії цієї зими

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, вранці 2 січня російські окупанти, під час масованої ракетної атаки, вдарили аеробалістичними ракетами типу "Кинджал" по Києву.