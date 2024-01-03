"Часть задушили, часть зарезали": в Мариуполе неизвестные ликвидировали 17 россиян, — соцсети

Оккупанты собрались в одном из частных домов за праздничным столом, но в алкоголе оказалось снотворное, из-за чего они уснули.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области празднование Нового года почти для двух десятков оккупантов закончилось трагически. Их убили. Об этом сообщает российский анонимный телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

"В новогоднюю ночь неизвестные усыпили и подло убили 17 наших военных. О ЧП нам рассказали источники в армии и полиции "ДНР". По их данным, неизвестные убили 17 военных, в том числе двух офицеров, в частном доме, где собрались, чтобы отметить праздник", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты собрались на празднование Нового года и налили себе спиртного, а после этого уснули. Источник паблика предполагает, что алкоголь был со снотворным.

"Когда военные уснули, всех их убили во сне. Часть задушили, часть — зарезали", — рассказал один из собеседников "Табакерки".

По словам другого собеседника, сейчас продолжается поиск преступников.

Ранее об отравлении оккупантов алкоголем в Мариуполе сообщал советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, из-за этого оккупационная власть в городе в очередной раз запретила продавать алкоголь российским военным.

Ранее сообщалось, что в Крыму две девушки отравили российских солдат. Они пришли к КПП воинской части и передали оккупантам водку и закуску.