В РФ завершают тестирование ЗРПК "Панцирь-СМ" на гусеницах: что известно (фото)

Кроме новой базы "Панцирь" должен получить увеличенный радиус действия и улучшенную проходимость, но о завершении испытаний в РФ уже заявляли 7 месяцев назад.

Российская госкорпорация "Ростех" заявила, что армия РФ скоро должна получить новый вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничной базе. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Новая модификация российского ЗРГК "Панцирь" завершает испытания. Заявляется, что машина показала соответствие требованиям Министерства обороны РФ. Опытно-конструкторскую работу завершает КБ приборостроения им. академика Шипунова.

Отмечается, что "Панцирь-СМ-СВ" разрабатывают для прикрытия Сухопутных войск ВС РФ. Отличается ЗРПК от предыдущей машины шасси, которое теперь гусеничное. Это должно позволить сопровождать и прикрывать средства ПВО на марше по снегу и по бездорожью.

Кроме этого утверждается, что новая версия "Панцыря" получит два типа зенитных управляемых ракет и имеет увеличенный радиус действия до 40 км. Обновили и радиолокационный модуль, который теперь может обнаруживать цели на расстоянии 75 км вместо 40 км.

Пока неизвестно, когда комплекс поступит на вооружение российских войск. В Defense Express добавляют, что о завершении испытаний гусеничного "Панцирь-СМ-СВ" в РФ заявляли еще в конце мая 2023 года. Поэтому получается, что они уже продолжаются не менее 7 месяцев. При этом в начале 2022 года заявлялось, что машина должна была завершить испытания до конца года. Поэтому проект задерживается минимум на год.

Напомним, 11 ноября ВСУ показали уничтожение российского ЗРГК "Панцирь-1С" в Херсонской области.

3 января бойцы показали уничтожение 5 за 2 недели ЗРК "Бук-М1" под Донецком.