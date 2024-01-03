В Одессе планируют пересадить за руль маршруток женщин: что произошло

Одесса получила от немецких партнеров 10 автобусов и ведет переговоры со Стамбулом о передаче еще нескольких единиц подобного транспорта. Но в городе возникла проблема с водителями, поскольку многих мужчин мобилизовали в ряды ВСУ.

В Одессе не хватает водителей для работы на автобусах, которые подарил немецкий город-побратим Регенсбург. Из необходимых 18 водителей смогли набрать только 7. В горсовете заявили, что готовы обучать женщин, чтобы те управляли маршрутками. Об этом, как передает "Суспільне", сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, Одесса получила от немецких партнеров 10 автобусов и ведет переговоры со Стамбулом о передаче еще нескольких единиц подобного транспорта. Но в городе возникла проблема с водителями, поскольку много мужчин мобилизовали в ряды ВСУ.

"У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнерами, если будут женщины, которые хотели научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало — кто призвался и пошли защищать наше государство", — сказал Труханов.

Он добавил, что из 18 необходимых водителей в Одессе пока нашли семерых, поэтому на эту должность рассматривают женщин, а помощь с обучением предлагают также партнеры из Регенсбурга и Берлина.

"У нас есть школы где учат, но нам пошли на встречу и Регенсбург, и Берлин предлагают обучать водителей. Если мы запускаем маршрут, должны быть уверены, что он будет работать. А если кто-то заболел и автобус не вышел, и люди не попали на работу, это будет еще хуже, чем не запустить его", — отметил городской голова.

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