"Бессмысленная речь": эксперт рассказал, что скрывает новогодняя речь Путина (видео)

Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что одна сила в Кремле выступает за то, чтобы Путин не говорил о войне, тогда как другая хочет, чтобы президент РФ говорил все время о ней.

Новогодняя речь президента РФ Владимира Путина накануне 2024 года является результатом компромисса различных сторон в Кремле. Об этом в интервью "24 каналу" заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Он отметил, что Путин говорил чуть более трех минут. В прошлом году он говорил около 9 минут, будто бы что-то объясняя россиянам. Однако его последнее новогоднее выступление – бессмысленно.

"Это была совершенно бессмысленная речь, которую мог бы провозгласить любой тамада", – сказал политтехнолог.

Шейтельман также предположил, что текст речи – является компромиссным вариантом между разными силами в Кремле. Так, одна сила выступает за то, чтобы Путин не говорил о войне, тогда как другая хочет, чтобы президент РФ говорил все время о ней.

Кроме того, речь записал также бывший президент РФ Дмитрий Медведев. По словам Шейтельмана, он как раз говорил о войне в Украине, о геополитических интересах Москвы.

"Из уст Медведева это звучало особенно комично. Но факт, что кто-то в администрации понял, что этого не хватает в речи Путина и решил выпустить Медведева", – отметил эксперт.

Михаил Шейтельман о новогодном обращении Путина (смотресть с 9 минуты)

Напомним, что в ISW проанализировали заявления Путина об "истинных врагах" РФ. Так, в первый день нового года Путин посетил российских военных в одном из госпиталей Москвы, где заявил, что Запад является врагом и Россия ведет "экзистенциальную войну" против него в Украине. Путин намекнул, что целью войны в Украине является победа России над Западом. Как отмечают американские аналитики, Путин вероятно специально выставляет Украину пешкой в этой войне и маскирует свои цели в установлении полного контроля над ней.