По данным военной разведки, в частную военную компанию берут "ультрас", нацистов и других радикалов. Им обещают страховые выплаты от 1 млн рублей.

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Партия российского президента Владимира Путина "Единая Россия" активизировала рекрутинг в собственную частную армию, известную как ЧВК "Эспаньола". Об этом 3 декабря сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

По данным военной разведки, ранее данное формирование входило в состав так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов. Однако в 2023 году "Эспаньола" перешла под контроль "Единой России", и на деньги партии начался активный набор новых членов.

В ЧВК "Эспаньола" принимают так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в том числе симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших регионов России и временно оккупированных территорий Украины.

"В ЧВК "Эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины", — сказано в сообщении ГУР.

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В разведке отметили, что граждан из временно оккупированных территорий используют для так называемых "мясных штрумов" для создания статуса боевого подразделения.

В пунктах набора, которые действуют на оккупированных украинских территориях, добровольцам обещают за непосредственное участие в боевых действиях против Украины по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт заключается минимум на полгода.

Кроме того, как выяснила разведка, желающим воевать в Украине обещают "страховые выплаты":

1 миллион рублей — за легкое ранение;

2 миллиона рублей — за ранение средней тяжести;

3 миллиона рублей — за тяжелое ранение;

5 миллионов рублей — за смерть.

В ГУР отмечают, что для большинства новобранцев ЧВК "Эспаньола" первый бой становится последним.

"Погибших и тяжелораненых из числа рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам рубли за посланного Москвой на смерть кормильца", — рассказали в военной разведке.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что ЧВК "Редут", которая подчиняется Главному управлению Генштаба Минобороны РФ, вербует на войну в Украине людей с ВИЧ.

Также напомним, 21 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил использовать электронные повестки для осеннего призыва в 2024 году. Такие повестки будут считаться "врученными" с момента, когда они будут появляться в личном кабинете россиян или через неделю после размещения в самом реестре.