Израиль ведет переговоры с Конго и другими странами о миграции из Газы, — СМИ

По словам журналистов, коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху проводит секретные переговоры с Конго и другими странами, чтобы они приняли мигрантов из Газы.

Иерусалим ведет переговоры с Конго и другими странами о миграции из сектора Газа. Об этом пишет издание Times of Israel.

По словам журналистов, коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху проводит секретные переговоры с Конго и другими странами, чтобы они приняли мигрантов из Газы.

"Конго будет готово принять мигрантов, и мы ведем переговоры с другими", — сказал журналистам неназванный высокопоставленный чиновник.

Издание отметило, что Газа сталкивается с растущим гуманитарным кризисом на фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС. На прошлой неделе Нетаньяху уже говорил о том, что работает над облегчением добровольной миграции жителей Газы в другие страны.

"Наша проблема заключается в том, чтобы [найти] страны, готовые принять жителей Газы, и мы работаем над этим", — сказал он.

В материале говорится, что некоторые министры "рекламируют" Саудовскую Аравию как возможное место для миграции.

Министр разведки Гила Гамлиэль также заявила, что добровольная миграция — это лучшая и наиболее реалистичная программа, которая может быть реализована после окончания боевых действий.

Напомним, что 26 декабря сообщалось, что США ведут переговоры о "возобновлении" Палестинской администрации, но есть нюансы. По словам анонимных палестинских чиновников, они скептически рассматривают вариант прекращения конфликта при помощи действий Белого дома, пока Израилем управляет нынешнее правительство.