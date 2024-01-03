"Будем ждать годами": Украина может получить около сотни F-16, но не сразу, — эксперт (видео)

По словам главреда Defense Express Олега Каткова, самолеты будут поступать в Украину постепенно, так как это одна самых больших программ перевооружения страны.

Процесс передачи Украине истребителей F-16 может занять годы. Об этом заявил главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, самолеты будут поступать в Украину постепенно.

"Действительно, мы будем ждать годами F-16, потому что самолеты будут поступать в Украину постепенно", — сказал он.

Катков отметил, что сейчас Норвегия передает в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов. Вместе с самолетами в двухместной версии также будут направлены и десять инструкторов.

"Норвежское издание пишет, что все самолеты будут в Дании не раньше весны, а, возможно, и летом. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о передаче Украине сразу 18 истребителей", — пояснил Катков.

Он также заявил, что программа предусматривает предоставление F-16 для Украины из стран, которые взамен получают более новые F-35. Более того, некоторые страны могут начать передавать свои F-16 куда позже. Например, Бельгия сообщала о возможности поставок первых самолетов лишь в 2025 году.

"Норвежское издание отметило, что Украина может получить около сотни самолетов. То есть будут переданы абсолютно все F-16, имеющиеся в объявленных странах-донорах. Это значительное количество самолетов, к которым необходимо подготовить большое количество пилотов и наземного персонала", — добавил Катков.

Олег Катков о поставках F-16 в Украину (смотреть с 3:30)

Напомним, что бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, как истребители F-16 повлияют на ситуацию на фронте. По его словам, Украина не имела силы и средства для противодействия воздушным силам России во время летнего контрнаступления. Украинские военные станут "более активными" при поддержке Воздушных сил.

Также СМИ сообщали, что РФ скоро утратит преимущество над Украиной в воздухе. По словам аналитика Фредерика Мертенса, оккупанты обеспокоены прибытием в Украину F-16, поэтому переносят свои черноморские базы дальше от границы с Украиной.