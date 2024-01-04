Попал в плен 24 февраля 2022 года: Украина вернула домой сержанта Вадима Максименко

По данным советника Офиса президента Дарьи Заривны, российские оккупанты захватили в плен сержанта 79-го пограничного отряда Госпогранслужбы Вадима Максименко на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области.

В рамках большого обмена пленными 3 января, в Украину вернулся сержант Вадим Максименко, который попал в плен в первый день полномасштабного вторжения. Об этом написала советник по вопросам коммуникаций руководителя офиса президента Дарья Заривна в своем Telegram-канале.

Дарья Заривна отметила, что Вадим Максименко был захвачен российскими оккупантами на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области. Военный пробыл в плену с 24 февраля 2022 года до 3 января 2024 года.

Вадим Максименко попал в плен на КПВВ "Чонгар" Фото: Скриншот

"Просто представьте, сколько времени потерял человек", — написала советник Офиса президента.

По информации портала "Новинарня", Вадим Максименко – сержант 79-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Обмен пленными 3 января: что известно

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны, которые попали в российский плен, воюя на острове Змеином, на "Азовстали" и других отрезках фронта. Обмен произошел после полугодового перерыва и отказа российской стороны вести переговоры.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что обмен готовился в течение долгого времени, а организацией этого процесса занималась третья сторона — Объединенные Арабские Эмираты.

Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, участник обороны Мариуполя Сергей Волынский отметил, что в рамках обмена домой вернулась последняя девушка-морпех, которая была в плену – Галина Федишин.

Галина Федишин Фото: Сергій Волинський

В свою очерердь майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорин в своем сообщил, что среди освобожденных военных нет ни одного из подразделения "Азов".